Addio a Carmelo Torre, docente del Politecnico di Bari: aveva 58 anni

BARI - Bari piange la prematura scomparsa di Carmelo Torre, docente del Politecnico di Bari ed esperto di ingegneria civile e ambientale, venuto a mancare all’età di soli 58 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità accademica, i suoi studenti e i tanti colleghi che lo stimavano non solo per la sua competenza professionale, ma anche per le sue qualità umane.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto e stima:

“La scomparsa di Carmelo Torre, docente del Politecnico ed esperto di ingegneria civile e ambientale, è una notizia che mi addolora profondamente: prima ancora che un accademico di grande competenza, amatissimo dai suoi studenti e dai colleghi, Carmelo era un uomo sensibile e intelligente, vitale e curioso, interessato a dare il proprio contributo alla crescita della nostra comunità”.

Un impegno tra insegnamento e politica

Oltre al suo impegno accademico, Carmelo Torre aveva sempre dimostrato una forte passione civile e politica. Come ha ricordato il primo cittadino, Torre aveva partecipato all’ultima tornata elettorale candidandosi con una delle liste civiche a sostegno della sua candidatura:

“Impegnandosi come ha sempre fatto nella sua vita, con coraggio e senso di appartenenza a quella sinistra nella quale ha sempre militato, convintamente”.

Un impegno portato avanti con rigore e dedizione, caratteristiche che hanno contraddistinto ogni ambito della sua vita professionale e personale.

Il ricordo della città e della comunità accademica

La scomparsa del professore Carmelo Torre lascia un vuoto incolmabile nella comunità barese e nel mondo accademico. Amato dai suoi studenti, rispettato dai colleghi e stimato per il suo impegno a promuovere la crescita culturale e civile della città, Torre era una figura di riferimento che sapeva unire competenza e umanità.

Il sindaco ha concluso il suo messaggio rivolgendosi ai familiari e agli amici:

“Ai suoi familiari e ai suoi amici giunga il mio abbraccio più affettuoso, insieme al cordoglio della città di Bari, che non lo dimenticherà”.

Una città che oggi perde un uomo di valore, un docente appassionato e un cittadino impegnato per il bene comune.