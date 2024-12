Le musiche di Mozart per il Concerto di Natale: doppio appuntamento a Bari e Conversano

BARI - Le meravigliose musiche di Wolfgang Amadeus Mozart risuoneranno in occasione del tradizionale Concerto di Natale. L’appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre alla Cattedrale di Bari alle ore 20:30 e con replica domenica 22 dicembre alla Cattedrale di Conversano, con inizio alle ore 20:00.

Sotto la direzione del Maestro Elio Orciuolo, l’Orchestra Filarmonica Pugliese eseguirà, insieme ai cori Dilectamusica e Opera Festival diretti dal Maestro Vincenzo Damiani, la celebre Messa dell’Incoronazione in DO Maggiore KV 317, una delle opere più suggestive e amate di Mozart.

Il concerto vedrà la partecipazione di un cast d’eccezione:

Giulia Maggio (Soprano),

(Soprano), Maria Candirri (Mezzosoprano),

(Mezzosoprano), Stefano Colucci (Tenore),

(Tenore), Michele Antonetti (Basso).

L’evento è organizzato e promosso da Accademia Cittadella Nicolaiana, Produzioni artistiche Tratarè e Associazione culturale #Artland, con il sostegno del Comune di Conversano.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nelle armonie immortali di Mozart in un contesto solenne e suggestivo come quello delle due cattedrali.

Un evento che unisce musica, cultura e tradizione natalizia, celebrando il talento universale di Mozart e regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.