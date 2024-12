Aggressione a Casarano: colpisce un imprenditore con un'ascia, arrestato 58enne

CASARANO - Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio a Casarano, in provincia di Lecce, dove un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito il titolare di una ditta edile, un 66enne, colpendolo alla testa con un’accetta all’interno di un cantiere.

L’aggressione e le cause

La vittima, che stava lavorando all’intonacatura di un muro confinante con l’abitazione dell’aggressore, ha riportato gravi lesioni, pur non essendo in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’episodio sarebbe scaturito per motivi “apparentemente futili e incomprensibili”.

Il 58enne, incensurato, si è avventato contro l’imprenditore con l’arma, generando momenti di forte tensione all’interno del cantiere.

Intervento delle forze dell’ordine e arresto

L’intervento dei militari è stato immediato, grazie a una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la vittima ferita ma cosciente. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

L’aggressore è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce. Nei pressi del cantiere è stata recuperata e sequestrata l’accetta utilizzata nell’attacco.

Le accuse

Il 58enne dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.