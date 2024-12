Mostra d'arte presepiale: il Gruppo presepisti San Nicola festeggia 10 anni

BARI – Un decennio dedicato alla promozione della tradizione presepiale: il Gruppo Presepisti San Nicola celebra i suoi primi dieci anni di attività con una serie di eventi culturali e artistici che culminano nella consueta Mostra di presepi presso la Chiesa di San Ferdinando, nel cuore di Bari.

Fondato nel 2014 da un gruppo di appassionati, il Gruppo Presepisti San Nicola ha saputo riunire alcuni tra i migliori artisti della regione, progettisti e creatori di presepi che fondono maestria artigianale e innovazione artistica.

La Mostra di Natale a San Ferdinando

La Mostra, inaugurata il 21 dicembre alle ore 17:30, offrirà al pubblico un’esposizione unica di presepi selezionati dal presidente Attilio Canta e dal vicepresidente Enzo Bonsante. Tra le opere in mostra spiccano realizzazioni di straordinaria qualità, tutte ispirate al significato originario del presepe introdotto da San Francesco.

Un’opera di particolare rilievo è l’ambientazione creata dall’Architetto Attilio Canta per le statue di Ortisei, celebri sculture in legno della Val Gardena. Nonostante l’origine alpina delle statue, l’ambientazione riproduce un tipico paesaggio pugliese, un omaggio dell’artista al territorio. Questo lavoro è stato donato alla Parrocchia di San Ferdinando come segno di gratitudine e devozione.

Inaugurazione e Concerto di Natale

Dopo la cerimonia di inaugurazione, che prevede il taglio del nastro e la benedizione delle opere da parte di don Lino Larocca, la Corale Ecumenica “Anna Sinigaglia” terrà un concerto di musiche natalizie.

Diretta dal soprano Mariella Gernone, la corale presenterà un repertorio che unisce brani internazionali e canzoni tradizionali pugliesi. Alessia Scalera accompagnerà il concerto all’organo. L’evento è patrocinato dalla Confraternita “S. Filomena e S. Maria Goretti” e dal presidente Ing. Roberto De Petro.

Conferenza sulla Storia del Presepe

Il 28 dicembre, alle ore 17:00, sempre presso la Chiesa di San Ferdinando, si terrà una conferenza dedicata alla storia del presepe, organizzata in collaborazione con l’Associazione Liberi Lettori e i Lions Club di Bari “Gioacchino Murat” e “Niccolò Piccinni”.

Manlio Triggiani presenterà il suo libro “Storia del Natale”, esplorando le origini pagane di questa festività. Seguiranno gli interventi dell’avvocato Francesco Ciriolo, che approfondirà il tema dei presepi in Puglia e Lucania, e del Prof. Antonio Calisi, diacono della chiesa cattolica di rito bizantino, che illustrerà la rappresentazione della Natività nell’iconografia bizantina. La conferenza sarà moderata da Marco Glaciale.

Un viaggio tra tradizione e cultura

Dal 2014, il Gruppo Presepisti San Nicola si impegna a valorizzare un elemento fondamentale della tradizione natalizia, trasformandolo in uno strumento di aggregazione culturale e artistica.

L’appuntamento con la Mostra d’Arte Presepiale e gli eventi collaterali è un invito a scoprire le radici storiche e culturali del presepe, attraverso un’esperienza che unisce arte, musica e approfondimento storico.

Per informazioni e dettagli:

Chiesa di San Ferdinando, Via Sparano, Bari.

Mostra aperta dal 21 dicembre, ore 17:30.