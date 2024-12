Al Demodè la quinta edizione di 'Happy new swing'

BARI - Domenica 29 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto il party “Happy new swing”, la quinta edizione della grande festa a tema con esibizioni musicali, performance di ballo ed esposizioni, all’insegna della cultura americana anni ‘20 e ’30 e del Lindyhop”.Protagonista di questo appuntamento, sarà la band Pocket Orchestra, composta da Alberto Di Leone alla tromba, Mike Rubini al sax alto, Francesco Lomangino al sax tenore e flauto, Antonio Fallacara al trombone, Bruno Montrone al piano, Gianluca Fraccalvieri al basso, Fabio Delle Foglie alla batteria e Serena Grittani. Dai classici come “In the mood” di Glenn Miller, passando a brani di Sammy Nestico e Count Basie, la band proporrà i brani più popolari dello swing.“Questa serata – ha spiegato il musicista Antonio Ninni, tra i promotori dell’evento - è rivolta sia ai ballerini che ai curiosi che vogliono passare una serata immergendosi nel clima swing attraverso la musica, la danza e corner espositivi presenti nella sala da ballo”.Il Lindyhop è un ballo afroamericano nato ad Harlem, a New York. Si balla prevalentemente in coppia ma esistono routine che prevedono dei passi da eseguire da soli (solo steps). La struttura del ballo è principalmente in 8 tempi, a cui si affiancano passi in 6 tempi. Centrale nella serata sarà l’esibizione dei due ballerini Lindyhop, Andrea Martinucci e Francesca Caggiano, maestri professionisti, che offriranno una lezione di prova per chiunque si volesse avvicinare a questo genere danzante. Oltre a loro ci saranno vari ospiti, maestri di swing, provenienti da tutta la provincia.Tra questi ci saranno Alexey Kazenov e Alessia Lenza di Into the swing- Salern che proporranno una taster class di St. Louis Shag.Al termine delle performance live, sia musicale che danzante, si proseguirà con le selezioni musicali, sempre dedicate a questo genere, proposte da Beppe Rubino ed Eddy De Marco, nomi noti della movida swing. Quest’ultimo, inoltre, è noto per le sue performance old style rigorosamente in vinile durante le quali esegue improvvisazioni dal vivo con il trombone, con le quali catapulta il pubblico nel decennio dei Beatles, di Chuck Berry, di Bill Haley, di Little Richard, del grande Elvis.Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 21:00