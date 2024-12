Al Politeama Italia arriva il circo contemporaneo del MagdaClan

Un appuntamento unico e originale arricchirà la programmazione culturale di Bisceglie: il MagdaClan Circo porterà sul palco del Politeama Italia lo spettacolo di circo contemporaneo “Eccezione - Fragilità, spensieratezza e caffè”. L’evento, fuori cartellone della stagione teatrale 2024/25, si preannuncia come un’esperienza emozionante e innovativa, capace di affascinare spettatori di tutte le età.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Puglia Culture, si snoda in tre atti che esplorano l’universo poetico del MagdaClan, fondendo la magia del circo con il linguaggio contemporaneo e una spiccata vena ironica. Il sipario si apre con un gesto quotidiano ma trasformato in spettacolo: la preparazione di un caffè, un rito che assume una dimensione inaspettata grazie a una macchina a effetto domino, realizzata per stupire e divertire. Seguono esibizioni che celebrano il mondo circense con numeri di equilibrismo mozzafiato, per poi condurre il pubblico in un viaggio musicale che mescola atmosfere techno-arabe in un crescendo di emozioni.

Fragilità, complicità e spensieratezza sono i temi che attraversano lo spettacolo, invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza che gioca con la fisica e con l’immaginazione, in un crescendo di emozioni che culmina in un’unica domanda: E tu il caffè lo prendi con o senza zucchero?

L’appuntamento è al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, in Via Montello 2. I biglietti sono già disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro al numero 080.3968048 o visitare il sito www.politeamaitalia.com.