Altamura: bar chiuso per 15 giorni per disturbo pubblico e legami con lo spaccio di droga

ALTAMURA - Ad Altamura, la Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar il provvedimento di sospensione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la durata di 15 giorni, disposto dal Questore di Bari. La decisione, comunicata attraverso la Polizia Amministrativa della Questura, segue una serie di controlli eseguiti dai Carabinieri e numerose segnalazioni dei cittadini che denunciavano episodi di disturbo alla quiete pubblica e attività di spaccio di droga nella zona.

Le motivazioni del provvedimento

L’intervento si inserisce in un quadro di contrasto a fenomeni di illegalità. Le segnalazioni hanno descritto il bar come un luogo problematico, situato in un’area frequentata da famiglie e bambini. In un controllo recente, un cliente del locale è stato arrestato perché trovato in possesso di cocaina. Le verifiche successive hanno inoltre confermato la presenza abituale, all’interno e nei dintorni del bar, di persone note alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti.