FOGGIA - Domenica 29 dicembre 2024, secondo quanto stabilito dal Santo Padre Francesco avrà inizio in tutte le Diocesi del mondo il Giubileo Ordinario 2025. Il Giubileo è un anno di grazia particolarmente significativo per la Chiesa, che viene indetto ogni 25 anni dal Santo Padre, durante il quale i fedeli hanno la possibilità di rinnovare la propria fede e ricevere il dono dell’indulgenza. Nella Bolla di indizione del Giubileo “Spes non confundit”, la speranza non delude (Rm 5,5), il Santo Padre afferma: “La speranza è il messaggio centrale del Giubileo, […] Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, «porta» di salvezza (cfr. Gv 10,7.9); con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale «nostra speranza» (1Tm 1,1)”.

La Solenne Celebrazione Eucaristica Stazionale, che apre l’anno santo nella Chiesa di FoggiaBovino, presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, sarà così articolata:

ore 17.30 presso la Parrocchia Gesù e Maria: Riti di introduzione e annuncio del Giubileo; pellegrinaggio verso la Basilica Cattedrale: percorrendo P.zza U. Giordano, C.so Cairoli, P.zza XX Settembre, Via Duomo, P.zza P. Felici, P.zza F. de Sanctis. ⎯ Basilica Cattedrale: giunti sul sagrato l’Arcivescovo ostenderà la croce giubilare, quindi si entrerà in Basilica (attraverso la porta principale) dove proseguirà la celebrazione con la liturgia della Parola e la liturgia Eucaristica. È desiderio dell’Arcivescovo che in questa circostanza si compia il “primo segno di speranza” della Chiesa di Foggia-Bovino legate al Giubileo: proteggere e aiutare chi vive per strada durante l’inverno attraverso una raccolta fondi.