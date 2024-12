Apricena: Angelo Di Lella condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Giovanna Frino

FOGGIA – Angelo Di Lella, ex guardia giurata di 58 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie, Giovanna Frino, 44 anni. Il drammatico episodio si è consumato il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia, dove la donna fu uccisa a colpi di pistola all’interno della cucina della loro abitazione.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Di Lella esplose tre colpi di pistola, due dei quali colpirono la moglie al torace, provocandone la morte. In casa, al momento dell’omicidio, si trovava una delle tre figlie della coppia, testimone involontaria del tragico evento.

Dopo il delitto, l’uomo si barricò in casa, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine e a una breve trattativa, Di Lella si consegnò spontaneamente ai militari.

La condanna all’ergastolo è arrivata al termine di un processo che ha evidenziato la brutalità del gesto e l’assenza di attenuanti. Il caso ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando nuovamente l’attenzione sul tema della violenza domestica, una piaga che continua a mietere vittime in tutto il Paese.