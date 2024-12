Il Parco Naturale Costa Otranto-Leuca-Tricase: inclusività e sviluppo sostenibile per il Salento

ANDRANO – Il Parco Naturale Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase si conferma una risorsa strategica per il Salento, al centro di una visione di sviluppo territoriale sostenibile. La presentazione del calendario 2025, dedicato ai sentieri che attraversano i dodici comuni del Parco, rappresenta un passo importante per promuovere la tutela ambientale, l’inclusività e il turismo sostenibile.

Un calendario per celebrare il legame tra uomo e natura

Ogni mese del calendario è dedicato a un sentiero specifico del Parco, celebrando la varietà paesaggistica e culturale della zona. Dai panorami mozzafiato delle coste salentine ai borghi storici dell’entroterra, l’iniziativa sottolinea la necessità di una pianificazione integrata che valorizzi le risorse del territorio senza comprometterne l’identità.

“Il calendario non è solo uno strumento per segnare il tempo,” spiega Michele Tenore, presidente del Parco, “ma un invito a scoprire, vivere e custodire il nostro Parco. Ogni passo lungo un sentiero è un promemoria del legame profondo tra uomo e natura e della responsabilità di preservarlo per le generazioni future.”

Inclusività e innovazione al centro dei progetti del Parco

L’attenzione all’accessibilità è un elemento distintivo del piano del Parco. Grazie all’introduzione della joëlette, un dispositivo che consente l’escursionismo a persone con disabilità motorie, il Parco punta a rendere i suoi sentieri accessibili a tutti.

Tra le altre iniziative:

Guida cartacea con mappe e descrizioni dettagliate.

con mappe e descrizioni dettagliate. Sito web ufficiale , per offrire risorse digitali aggiornate.

, per offrire risorse digitali aggiornate. Percorsi dedicati a escursionisti, famiglie e persone con esigenze specifiche, in un’ottica di fruibilità universale.

Eventi per rafforzare il legame tra comunità e territorio

Il Parco prevede un ricco calendario di eventi, dalle escursioni guidate alle manifestazioni culturali, per coinvolgere comunità locali, associazioni di trekking ed enti privati. Questo approccio partecipativo mira a creare una rete di collaborazioni che valorizzi il patrimonio naturalistico e culturale.

“Il nostro obiettivo,” conclude Tenore, “è creare un modello di governance partecipata che renda il territorio una risorsa per tutti, promuovendo inclusività, sostenibilità e innovazione. Non si tratta solo di tutelare il presente, ma di costruire un futuro in cui il Parco sia simbolo di equilibrio tra progresso e rispetto per l’ambiente.”

Un modello per il futuro del Salento

Il Parco Naturale Costa Otranto-Leuca-Tricase si conferma un esempio di come sviluppo sostenibile, inclusività e innovazione possano convivere, offrendo al Salento una prospettiva di crescita in armonia con la natura.