Arrestato trafficante internazionale di migranti: operazione di Natale dei Carabinieri a Calimera

LECCE - La sera del 25 dicembre, mentre le famiglie festeggiavano il Natale, i Carabinieri della Stazione di Calimera, in collaborazione con la Sezione Radiomobile di Lecce, hanno portato a termine un'importante operazione di polizia, arrestando un trafficante internazionale di migranti.

L'uomo, un cittadino rumeno di 39 anni, era ricercato a livello europeo per gravi reati legati al traffico di esseri umani e violenze. Il Tribunale di Arad, in Romania, aveva emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo (MAE) per una condanna a quattro anni e due mesi di reclusione, risalente al 16 aprile 2024.

Il nascondiglio nel Salento

Il trafficante si nascondeva in una masseria nella campagna salentina, registrandosi in una struttura ricettiva locale. La segnalazione del suo nominativo nella banca dati delle forze dell'ordine, come previsto dalla normativa italiana, ha consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce di identificare il ricercato.

Approfondendo i controlli, è emerso che il 39enne era stato coinvolto in un'operazione di traffico internazionale di migranti nell'agosto 2022. L'uomo aveva orchestrato il trasporto clandestino di 31 persone – 21 cittadini indiani e 10 del Bangladesh – nascondendoli in un autotreno diretto in Romania. La sua fedina penale comprendeva anche una condanna per un episodio di violenza brutale avvenuto nell’agosto 2016, quando aveva aggredito una vittima con calci e pugni alla testa.

Un arresto pianificato con precisione

Consapevoli della pericolosità del soggetto, i Carabinieri hanno pianificato l'operazione nei minimi dettagli per evitare ogni possibilità di fuga. L’arresto è stato eseguito con precisione e senza incidenti. Il trafficante non ha opposto resistenza al momento del fermo.

Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, dove rimane a disposizione delle autorità giudiziarie.