'Babbo Natale in moto': presentata a Palazzo di Città la X edizione dell’iniziativa solidale

BARI - È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la decima edizione di “Babbo Natale in moto”, l’evento in programma domenica 22 dicembre organizzato dall’associazione Vita in Moto, in collaborazione con la Commissione consiliare Conoscenza, Culture, Politiche educative e giovanili e Sport del Comune di Bari, assieme a numerosi Motoclub e diverse associazioni culturali e di volontariato pugliesi, all’insegna della solidarietà e del contrasto della violenza di genere.Hanno partecipato alla presentazione la presidente della commissione consiliare Francesca Bottalico, la consigliera comunale e componente della commissione Angela Perna, il dirigente dell’Istituto Tumori di Bari Giovanni Paolo II - IRCCS Bernardo Rossini, il presidente dell’associazione Vita in Moto Pasquale Leone e gli altri rappresentanti dei moto club coinvolti, tra i quali Michele Margiotta per “Respect Biker”, Tonino Damato per “Fuori di Testa”, Giovanni Milillo per “Free bikers Palo del Colle” e Marco Bellomo per “SPR Bari”.In occasione della decima edizione della manifestazione, attraverso i vari Motoclub e le associazioni sportive e culturali aderenti saranno raccolti fondi per la realizzazione di:· installazioni grafiche in alcune sale dell’Ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”· acquisto di apparati per il monitoraggio domiciliare dell’elettrocardiogramma per i pazienti dell’Istituto Tumori di Bari Giovanni Paolo II - IRCCS;· acquisto di beni alimentari, giocattoli e materiale didattico da donare a istituti benefici, mense sociali e strutture di accoglienza nella città di Bari.Durante la manifestazione, inoltre, i motociclisti distribuiranno dolci e libri alle bambine e ai bambini presenti. La raccolta fondi proseguirà sino al 6 gennaio 2025, con la finalità di accrescere le azioni di beneficenza a favore dei più piccoli e degli adulti.“Si rinnova questo appuntamento, sempre molto atteso dal nostro territorio, in particolare dalle famiglie e dai bambini, che è patrocinato, per la prima volta, dalla commissione consiliare che presiedo, nel solco di una collaborazione con il Comune di Bari che prosegue ormai da dieci anni - ha sottolineato Francesca Bottalico -. Come sempre, i Babbo Natale in moto attraverseranno molti quartieri della nostra città, nel segno della solidarietà, per essere concretamente vicini a molte realtà importanti dal punto di vista sociale e sanitario, senza dimenticare un forte messaggio per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, con il simbolico fiocco rosso che sarà indossato da tutti i motociclisti e le motocicliste. Ringrazio, quindi, tutte le associazioni e le realtà coinvolte che dimostrano, ancora una volta, che la capacità di fare rete nel segno della solidarietà e dell’impegno rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra città”.“Babbo Natale in moto giunge alla decima edizione: è sicuramente un bel traguardo, che siamo felici di festeggiare riunendo, in nome della solidarietà, tante organizzazioni di motociclisti e associazioni di volontariato: quest’anno sono ben ventisette quelle coinvolte, che hanno lavorato in stretto coordinamento con il Comune di Bari e con tutte le altre realtà che sono parte del progetto - ha proseguito Pasquale Leone -. In questa edizione, prosegue la nostra collaborazione con l’Ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”, saremo, inoltre, di nuovo al quartiere San Paolo per la consegna di prodotti alimentari destinati alle mense sociali gestite dalle suore di Madre Teresa e siamo felici, infine, di raccogliere fondi per acquistare apparati per il monitoraggio domiciliare dell’elettrocardiogramma per i pazienti dell’Istituto tumori di Bari Giovanni Paolo II, perché crediamo molto nell’innovazione tecnologica nel settore sanitario come strumento per essere ancora più vicini alle esigenze delle persone. Proseguiamo, quindi, il nostro impegno per essere utili al territorio, non solo durante il periodo di Natale ma tutto l’anno”.“Ringrazio l’organizzazione di questa manifestazione, che da sempre si caratterizza per le sue iniziative solidali, per aver scelto di sostenere, attraverso la raccolta fondi, i pazienti di ematologia dell’Istituto Giovanni Paolo II, per contribuire all’acquisto di elettrocardiografi digitali che, in particolare, permettono di condividere il referto anche a distanza e, quindi, di aiutare i pazienti presso il proprio domicilio - ha concluso Bernardo Rossini -. Ringrazio, in questo senso, anche il direttore generale dell’Istituto, Alessandro delle Donne, e il direttore dell’unità operativa complessa di Ematologia, Attilio Guarini, per il loro grande impegno nel continuo processo di umanizzazione delle cure, attraverso la deospedalizzazione e una forte integrazione con il territorio. Questa donazione, infatti, ci aiuterà a rendere ancor più efficace l’assistenza a domicilio di pazienti che attualmente curiamo anche con terapie innovative, per bocca o per via sottocutanea, ma che non sono liberi da effetti collaterali e che necessitano, quindi, di monitoraggio continuo. Sono azioni, queste, che ci aiutano ad abbandonare una visione eccessivamente “ospedalocentrica” che fa ormai parte del passato, per mettere sempre di più al centro il paziente come persona, con le sue esigenze di vita”.La partecipazione è aperta a tutti i tipi di motocicli e ai quad. Per prendere parte alla manifestazione è richiesta la registrazione, da effettuare il giorno dell’evento o, in anticipo, utilizzando il seguente link:L’itinerario della manifestazione:La sfilata di circa 30 chilometri partirà da largo 2 Giugno e si concluderà alla Basilica di San Nicola: prevede soste che saranno animate da eventi e manifestazioni.Di seguito il programma:ore 08 - 10: raduno dei partecipanti nel parcheggio della complanare di viale Einaudi al parco 2 Giugno, registrazione all’evento, raccolta contributi. Presentazione del percorso e informazioni sulle condotte da seguire;ore 10: partenza della parata verso l’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII dove si effettuerà una sosta per salutare i bambini e portare loro dei piccoli doni;ore 10.45: si prosegue da via Amendola verso Japigia, per poi raggiungere il lungomare di Bari fino al quartiere San Girolamo; da qui si prosegue sino al quartiere San Paolo per la consegna di prodotti alimentari destinati alle mense sociali gestite dalle suore di Madre Teresa;ore 11.30: si prosegue su viale Europa e via Buozzi;ore 12: verrà attraversato il ponte Adriatico e, dopo aver percorso il lungomare, la manifestazione arriverà in piazza Massari con una sfilata che, da corso Vittorio Emanuele II, giungerà alla Basilica di San Nicola.ore 12.30: i partecipanti riceveranno la benedizione dei caschi presso la Basilica di San Nicola.ore 13.00: scioglimento della parata.