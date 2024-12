Bari, al Giardino di Santa Rita arriva Babbo Natale: seconda manifestazione di beneficenza per i bambini

BARI - Il Comitato Santa Rita "Il Giardino di Santa Rita" del Quartiere San Paolo di Bari organizza un evento magico per i più piccoli: sabato 21 dicembre 2024, alle ore 18:00, presso il Giardino di Santa Rita, si terrà la seconda delle tre manifestazioni di beneficenza dedicate ai bambini. Protagonista della serata sarà Babbo Natale, che scenderà dal Murales di Santa Rita con l’aiuto di corde, portando doni per tutti i piccoli presenti.

Un evento ricco di sorprese

Oltre all’arrivo spettacolare di Babbo Natale, la serata offrirà momenti di gioia e meraviglia con altre sorprese pensate per i bambini. L’iniziativa è resa possibile grazie al ricavato volontario dei calendari di Santa Rita 2025, ancora disponibili per l’acquisto. Sarà anche un’occasione per condividere un momento di preghiera e ascoltare il racconto della nascita di Gesù, valorizzando lo spirito natalizio e l’unione comunitaria.

Un grazie ai sostenitori

L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al contributo di numerosi sostenitori. Un ringraziamento speciale va all’Edilizia Edile Residenziale dei Fratelli Luigi & Saverio Caccavale, al Mercato Floricolo di Giuseppe Vallarelli e Caterina Barile di Terlizzi (Bari), ai negozianti locali e a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto. Un particolare grazie va anche al Comando dei Vigili del Fuoco di Bari per il loro prezioso supporto.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo evento organizzato dal Comitato si terrà venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 18:30, sempre presso il Giardino di Santa Rita. In questa occasione si celebrerà la Festa dell’Epifania con nuovi momenti di gioia e condivisione.

L’invito è aperto a tutti per partecipare a queste iniziative di solidarietà e divertimento, che mirano a regalare sorrisi e serenità ai più piccoli e a tutta la comunità del Quartiere San Paolo.