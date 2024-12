Bitritto, tutto pronto per la nuova panchina letteraria: domani l’inaugurazione

BITRITTO - Un grande libro trasformato in panchina, un luogo dove sostare, leggere, scrivere e sognare: la nuova panchina letteraria di Bitritto sarà inaugurata domani, alle ore 11:30, nel piazzale antistante la stazione Metropolitana. Si tratta di una vera e propria opera d’arte, decorata dal Maestro Gianni Roppo, pensata per abbellire il territorio e invitare alla riflessione.

Un dono alla comunità

La panchina letteraria è stata donata al Comune di Bitritto da BITLibri e dal CIF Metropolitano Bari, presieduto dalla Dott.ssa Cristina Maremonti. L’iniziativa rappresenta un simbolo di cultura condivisa e si inserisce in un percorso progettuale che mira a coinvolgere giovani e meno giovani attraverso eventi e attività culturali.

L’evento di inaugurazione

All’evento saranno presenti il Sindaco di Bitritto, Pino Giulitto, accompagnato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, il Maestro Gianni Roppo, autore della decorazione artistica, e la scrittrice Francesca Palumbo, madrina d’eccezione dell’iniziativa. Inoltre, sono attesi molti altri ospiti, pronti a celebrare un momento di festa e cultura per la comunità.

Un punto d’incontro e ispirazione

La panchina, concepita come un grande libro aperto, vuole essere un simbolo di creatività e un luogo di ispirazione per chiunque decida di fermarsi. Un invito a prendersi un momento per sognare e riflettere, immersi in un contesto urbano arricchito da arte e cultura.

“Questo evento – dichiara Cristina Maremonti – rappresenta solo l’inizio di un percorso che vedrà la realizzazione di tanti progetti culturali per il territorio. La nostra panchina letteraria vuole essere un ponte tra generazioni e un punto di riferimento per tutti gli amanti della lettura e dell’arte.”

Informazioni utili

Per maggiori dettagli sull’evento e sui progetti futuri, è possibile contattare la Dott.ssa Cristina Maremonti al numero 339/5852312. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa, simbolo di una Bitritto sempre più attenta alla valorizzazione culturale.