Bari, al Municipio 4 al via il progetto Interazioni

BARI - Il giorno 4 dicembre alle 10.30 è prevista la visita dell'amministrazione comunale presso il plesso Dalesio dell'I.C. Giovanni Paolo II De Marinis di Carbonara per il primo mese delle attività del progetto "Interazione alla ricerca della bellezza perduta", progetto vincitore dell' Avviso pubblico per la presentazione di proposte a valere su risorse del–M5C3I3 annualità 2023 Agenzia per la Coesione Territoriale a cura della Breathing Art Company.Alla presenza degli Assessore Lacoppola e Romano e del presidente del Municipio 4 Addabbo, la compagnia diretta da Simona De Tullio, illustrerà le attività in corso.Il progetto animerà per n. 18 mesi l'I.C. De Marinis di Bari, plessi Dalesio e Cingilio. Partners di progetto sono: Psicologi per i popoli, Ortocircuito Masseria dei Monelli, Asd Volley Carbonara, La stanza di Cesco, associazioni che operano sul territorio per il supporto della comunità.Circa 200 studenti della scuola primaria saranno coinvolti in attività teatrali, orto didattico, sostegno scolastico, supporto psicologico, attività sportive e laboratori con esperti internazionali.Accanto alle attività formative sono previsti momenti di aggregazione sociale attraverso spettacoli e visite nel quartiere e momenti di prestigio internazionale alla presenza di coreografi e artisti provenienti da Stati Uniti, Portorico e Marocco. Il progetto si presenta come un primo esperimento di welfare culturale in cui le performing arts agiscono come strumento educativo.