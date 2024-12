Bari, “Alla scoperta dell’orto in città” - 3ª Tappa ISOL-ART 2024

BARI - Un’occasione unica per immergersi nella natura e scoprire la ricchezza botanica urbana: sabato 28 dicembre 2024, alle ore 10.00, il Parco Domingo di Bari (Via Lucarelli) ospiterà la 3ª tappa dell’evento “Alla scoperta dell’orto in città”, parte del programma ISOL-ART 2024.

Il programma

L’incontro prevede una visita guidata condotta dalla Dott.ssa Maria Panza, Presidente dell’Associazione Promozione Sociale Parco Domingo e Referente regionale dell’educazione ambientale del WWF. Durante la visita, i partecipanti potranno conoscere diverse specie botaniche presenti nell’Ortodomingo, come:

Alberi da frutto : melograno, mandorlo, nespolo giapponese, giuggiolo, sorbo.

: melograno, mandorlo, nespolo giapponese, giuggiolo, sorbo. Alberi vetusti: ulivi, fichi, carrubi, pini.

La Dott.ssa Panza offrirà spiegazioni educative e formative sulla botanica di queste piante, evidenziandone le caratteristiche, l’importanza ecologica e il ruolo nel mantenimento della biodiversità urbana.

Un momento conviviale e interattivo

Al termine della visita, si terrà un momento conviviale dedicato alla sensibilizzazione sulla tutela del verde. In questa occasione, i partecipanti saranno invitati a scrivere messaggi augurali alla natura, da deporre in una cesta ai piedi di uno degli ulivi dell’orto, simbolo di radicamento e crescita.

Inoltre, ciascuno potrà vivere un’esperienza straordinaria grazie a un dispositivo specifico che registra le vibrazioni e i suoni delle piante, permettendo di “ascoltare” la natura in modo unico e coinvolgente.

Partecipazione e dettagli

L’evento è gratuito ed è rivolto a chiunque desideri avvicinarsi alla natura e approfondire la conoscenza del verde cittadino. Un’esperienza che unisce educazione, consapevolezza ambientale e la magia di una connessione profonda con l’ambiente.

Non perdete l’occasione di scoprire un angolo di biodiversità nel cuore di Bari e contribuire alla tutela del nostro prezioso patrimonio verde!