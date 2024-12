Favole e musiche per il Natale di Galatone, Seclì, Giuggianello e Surano

GALATONE (LE) - Ultimi spettacoli dell’anno per la Compagnia Salvatore Della Villa. Due repliche per un classico natalizio, ‘Canto di Natale’ dall’opera di Charles Dickens, con l’adattamento per la scena e la regia di Salvatore Della Villa. In scena Salvatore Della Villa, Alfredo Traversa, Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza. - Ultimi spettacoli dell’anno per la Compagnia Salvatore Della Villa. Due repliche per un classico natalizio, ‘Canto di Natale’ dall’opera di Charles Dickens, con l’adattamento per la scena e la regia di Salvatore Della Villa. In scena Salvatore Della Villa, Alfredo Traversa, Chiara Serena Brunetta, Salvatore Cezza.





Due gli spettacoli previsti, il giorno di Santo Stefano, come da tradizione, giovedì 26 dicembre alle ore 18.30 presso il Palazzo Ducale di Seclì e sabato 28 dicembre a Surano presso la SalaPolivalente. Venerdì 27 dicembre presso la Chiesa Madre di Giuggianello sarà replicato il ‘Concerto di Natale’ Armonie per il Nuovo Anno, con in scena Serena Scarinzi (mezzosoprano), Serena Serra (vocal blues) e il Klapp Music Ensemble (violini Luca Gorgoni, Paola Musio, Paola Caloro, Chiara Sticchi, viola Carla De Fabrizio, violoncello Davide Caiaffa, contrabbasso Maurizio Ria, obo Marco Corsano, organo e cembalo Antonio Papa, voce e regia Salvatore Della Villa).





Domenica 29 dicembre alle 20:30, ultimo spettacolo dell'anno 'Finale per un Teatro' per chiudere l'attività della Compagnia dopo otto anni di produzioni, ospitalità e attività presso il Teatro comunale di Galatone.





Nella gelida notte della vigilia di Natale il vecchio Scrooge, che ha passato tutta la sua vita ad accumulare denaro, riceve la visita terrificante del fantasma del suo socio. Ma è solo l’inizio: ben presto appariranno altri tre spiriti, per trasportarlo in un vorticoso viaggio attraverso il Natale passato, presente e futuro.





Un viaggio che metterà Scrooge di fronte a quello che è realmente diventato: un vecchio tirchio, insensibile e odiato da tutti, che ama solo la compagnia della sua cassaforte. Riuscirà la magia del Natale a operare un miracolo sul suo cuore inaridito?





Cantico di Natale di Charles Dickens non è solo una delle più famose fiabe sul Natale, è una grande storia sulla possibilità di cambiare il proprio destino, un viaggio tra passato, presente e futuro che coinvolge e commuove fino all'ultima pagina. Protagonista è il vecchio uomo d'affari Ebezener Scrooge, tanto ricco quanto arido di cuore, tanto tirchio quanto solo.





Il Natale per lui non ha nessun significato, almeno fino a quando tre Spiriti, quello del Natale Passato, del Presente e del Futuro, andranno a fargli visita, proprio la notte della vigilia di Natale. Il percorso di redenzione di Scrooge è incorniciato da atmosfere magiche e sospese tra la gioia e il dolore, tra il rimorso e il rimpianto, tra inquietudine e rinascita. Lo spirito del Natale aleggia ovunque e in qualsiasi tempo, riscaldando i cuori di ogni età.





Il Concerto di Natale è l'appuntamento di rito del più sentito periodo di festa, il Natale. La musica e il suo potere crea la pienezza di quell'atmosfera magica che si respira ora per ora nel corso dei giorni di festa. La partecipazione al Concerto di Natale ha una coralità, tangibile, palpabile, viva che si protrae con meraviglia attraverso il canto e la musica. Il nostro Concerto è musica e canto per Natale, a partire dal Concerto Grosso di Corelli scritto appunto per la Notte di Natale.





I Canti di tradizione schiuderanno le finestre dei ricordi, della sensazione, della memoria fino ai classici delle canzoni più moderne per il Natale. I racconti e i versi che gli Attori eleveranno, saranno luce di memoria del periodo più magico di sempre.





Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli e concerti

Solo per lo spettacolo del 26 dicembre Costo Biglietto Posto unico 5€

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 3297155894





PALAZZO DUCALE - Largo Garibaldi Seclì

CHIESA MADRE – Piazzale degli Eroi Giuggianello

SALA POLIVALENTE – Via Galileo Galilei

TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone