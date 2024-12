Bari, arrestato scippatore seriale nel quartiere San Pasquale

BARI - Il pomeriggio del 3 dicembre scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, accusato di una serie di furti con strappo nel quartiere San Pasquale di Bari.

L’operazione della Squadra Mobile

L’arresto è avvenuto grazie al lavoro della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura, che aveva intensificato i controlli nella zona dopo numerose segnalazioni di scippi avvenuti nei giorni precedenti. Le vittime avevano fornito una descrizione dell’autore: un giovane di colore, alto e dalla corporatura esile.

Il tardo pomeriggio del 3 dicembre, la Sala Operativa ha ricevuto due segnalazioni successive di furti con strappo ai danni di donne in via Amendola. In entrambi i casi, le descrizioni fornite dalle vittime coincidevano con quelle già raccolte dagli agenti.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Durante le ricerche, gli agenti hanno individuato un uomo con le caratteristiche descritte e si stavano preparando per sottoporlo a un controllo. In quel momento, sotto gli occhi degli stessi poliziotti, l’uomo ha strappato una borsa a tracolla a una terza donna e si è dato alla fuga.

Immediatamente inseguito dagli agenti, il trentenne è stato bloccato dopo pochi metri. In suo possesso sono stati trovati la borsa appena sottratta e altri oggetti riconducibili a episodi di furto avvenuti nei giorni precedenti.

Le accuse e gli sviluppi giudiziari

Il sospetto è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, rapina e ricettazione ed è stato trasferito nel carcere di Bari. Gli oggetti sequestrati saranno oggetto di ulteriori accertamenti per verificare il loro collegamento con i reati contestati.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza dell’arrestato dovrà essere accertata in sede di processo, garantendo il pieno contraddittorio tra le parti. Il prossimo passo sarà l’interrogatorio di garanzia, durante il quale la difesa avrà l’opportunità di esporre le proprie ragioni.