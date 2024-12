Bari, Convegno sul patrimonio paleontologico pugliese

BARI - Oggi 19 dicembre alle 15,30 nella Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della regione Puglia (lungomare Nazario sauro n. 33) si aprirà il convegno “Valorizzazione e fruizione del patrimonio paleontologico della Puglia” promosso dalla Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente, dall’Ordine dei Geologi della Puglia e dalla SIGEA-APS Sezione Puglia. Le convegno vedrà le relazioni di Francesca Pace (già Dirigente della Sezione Urbanistica della regione Puglia), di Maria Piccarreta (Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia), di Fabio Massimo Petti (Esperto in icnofossili, Società Geologica Italiana), di Luisa Sabato (Docente di Geologia, UniBA), Michele Morsilli (Docente di Geologia, UniFE), Caterina Annese ed Elena Dellù (SABAP – Bari), Marco Petruzzelli (Paleontologo esperto in icnofossili), Caterina Dibitonto (Servizio Parchi e tutela della biodiversità della regione Puglia). È prevista la partecipazione del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, dell’Assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, della Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia Giovanna Amedei, del Commissario straordinario al parco Nazionale dell’Alta Murgia Francesco Tarantini e del Presidente della sezione pugliese della SIGEA-APS Vincenzo Iurilli.“I siti con orme di dinosauro in Italia, specialmente in Puglia, sono numerosi e di grande interesse scientifico. Per approfondire la ricerca, garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, sono indispensabili nuovi progetti e finanziamenti adeguati. Questo patrimonio paleontologico può rappresentare un'importante opportunità di crescita culturale ed economica per il territorio le comunità locali” ha dichiarato Fabio Massimo Petti che interverrà dopo Maria Piccarreta con una relazione su “L’archeologia della preistoria preziosa testimonianza del nostro presente”. Poi Luisa Sabato relazionerà su “La Geologia della Puglia dai Dinosauri all’Uomo” mentre l’intervento di Michele Morsilli riguarderà il Gargano ed ha dichiarato “Promuovere questo straordinario patrimonio paleontologico come attrazione culturale e scientifica può rafforzare l’identità del Gargano, stimolare uno sviluppo economico sostenibile e intercettare il crescente interesse per il geoturismo”.Dalle 18,30 seguirà la cerimonia di premiazione degli scatti della 15^ edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” e la presentazione del Calendario 2025. Al link: https://sigea-aps.it/progetti/concorso-fotografico-paesaggi-geologi-puglia-ed2024/ sono visibili le dodici opere selezionate dalla giuria, composta da Giovanna Amedei, Giuseppe Alfonso, Raffaele Battista, Daniela Clemente e Angelo Perrini che verranno premiate e pubblicate sul calendario, in cui ogni foto decorerà un mese del 2025, mentre la copertina ospita un’immagine dall’alto di Matteo Nuzziello. Come anticipato nella passata edizione, a partire da quest’anno, alle tre sezioni del concorso, Paesaggi geologici o geositi, La Geologia prima e dopo l’Uomo e Una occhiata al micromondo della geologia, si è aggiunta una quarta sezione dedicata alle foto da drone “La geologia dall’alto”. Ai premiati sarà consegnato un attestato e buono acquisto offerto da ApoGeo, sponsor del concorso.Il calendario geologico del 2025 sarà dunque diffuso, come ogni anno, a tutti gli enti locali della regione Puglia insieme al periodico dell’Ordine dei Geologi della Puglia “Geologi e Territorio”. Giovanna Amedei (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia) ha dichiarato “Il calendario geologico rappresenta, edizione dopo edizione, non soltanto un modo per divulgare le bellezze geologiche della nostra regione ma anche per evidenziare il forte legame tra geologia e paesaggi, dove forme carsiche, sorgenti, minerali, contenuti palentologici si fondono con la storia e l’economia dei luoghi stessi”.