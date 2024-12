Bari, donna di 27 anni aggredita: ricoverata al Policlinico, indagini in corso

Il supporto del binario rosa



Grazie al protocollo “binario rosa”, la donna ha potuto beneficiare di un percorso assistenziale riservato, che prevede un supporto medico, psicologico e legale dedicato alle vittime di violenza di genere. Questo strumento mira a garantire un trattamento rapido e rispettoso delle esigenze specifiche delle vittime, offrendo un primo passo verso la protezione e la ripresa.



BARI - Una donna di 27 anni è stata vittima di un’aggressione a Bari e si trova attualmente in osservazione nel reparto di terapia breve intensiva del Pronto soccorso del Policlinico. L’episodio, che risale alla giornata di ieri, sarebbe stato compiuto dal compagno della vittima, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riportato numerose ferite a causa delle percosse subite. Il personale sanitario del Policlinico è intervenuto per prestarle le cure necessarie e ha attivato il “binario rosa”, un protocollo di tutela specifico per le vittime di violenza di genere.Indagini in corsoGli inquirenti stanno approfondendo la dinamica dell’aggressione e valutando l’adozione di una misura restrittiva nei confronti del presunto responsabile. La vicenda riaccende i riflettori sulla necessità di prevenire e contrastare la violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso.