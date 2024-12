‘Ghironda’, il gospel di Eric Waddell E poi il «Pierino» di Arturo Brachetti

MARTINA FRANCA - Eric Waddell & The Abundant Life Singers sono tornati in Italia direttamente da Baltimora. E lunedì 30 dicembre, alle ore 20, fanno tappa nella chiesa di San Rocco, a Ceglie Messapica, con il loro gospel show a ingresso gratuito, per la XIX edizione del Ghironda Winter Festival, rassegna che venerdì 3 gennaio, al Teatro Nuovo di Martina Franca, propone Arturo Brachetti con lo spettacolo a pagamento «Pierino, il lupo e l’altro» nel quale l’artista sarà affiancato dall’Ensemble Symphony Orchestra per la direzione musicale di Giacomo Loprieno (biglietti su Vivaticket: 45 euro poltronissima gold, 35 euro poltronissima silver).Sono i due appuntamenti per queste feste della Ghironda, che lunedì 30 dicembre ospita Eric Waddell con il suo straordinario coro, cresciuto nell’ultimo decennio sino a diventare uno dei principali ensemble gospel degli Stati Uniti. Gli Abundant Life Gospel Singers vantano, infatti, numerosi riconoscimenti, tra cui un Rhythm of Gospel Award per il miglior cd tradizionale e lo Year & Best Performances by Choir/Director. Tra le apparizioni più significative si menziona quella al Kennedy Center di Washington per il Gospel Heritage Month.Nel più puro e tradizionale spirito gospel, Eric Waddell e gli Abundant Life Gospel Singers si esibiscono in coreografie, virtuosismi vocali e strumentali in una totale interazione con il pubblico, proponendo un repertorio di brani comprendente anche composizioni dello stesso Waddell caratterizzate da un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.L’inizio del nuovo anno sarà, invece, con il più grande trasformista vivente, Arturo Brachetti, camaleontico maestro dell’illusionismo e della comicità che per l’occasione porta in scena uno spettacolo unico nel quale il racconto classico si fonde con la musica di grandi compositori. Sul palco anche l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Gianluca Loprieno che accompagnerà Brachetti in un viaggio incantevole attraverso le celebri melodie di Sergej Prokofiev, Gabriel Fauré, Richard Wagner e Nino Rota.In «Pierino, il lupo e l’altro» Brachetti darà vita a una narrazione coinvolgente, ricca di colpi di scena e caratteri indimenticabili, in un’atmosfera magica che saprà incantare grandi e piccini, per un’esperienza multisensoriale nella quale l’arte dello spettacolo viene celebrata in tutte le sue forme.Info 080.4301150.