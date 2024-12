Bari, inaugurata nuova area verde in via Fiore al San Paolo al termine della riqualificazione

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, alla presenza di alcune scolaresche, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova area verde all’intersezione tra via Fiore e viale delle Regioni, oggetto di riqualificazione nell’ambito della più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il greening urbano.L’intervento, che ha interessato una superficie di circa 1.400 mq, ha consentito la creazione di uno spazio alberato grazie alla piantumazione di 16 nuovi alberi tra esemplari di carrubo, bagolaro, jacaranda e cipresso toscano e circa 1050 tra arbusti e cespugli di lantana camara nana, rosmarino prostrato e agapanto (bianchi e blu), questi ultimi collocati su piccole dune di terra per rendere più sicura l’area senza ricorrere a recinzioni. A servizio del nuovo giardino attrezzato è stato eseguito un impianto di irrigazione di soccorso a goccia.Lungo la cortina perimetrale verde sono stati lasciati dei varchi per l’accesso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali realizzati in betonelle autobloccanti drenanti, mentre al centro dell’area è stata realizzato un nuovo spazio ludico di circa 124 mq, con pavimentazione antitrauma di diverso spessore, sul quale sono stati installati una grande struttura a due torri in alluminio con ponte, un tappetino elastico, un gioco a molla e una doppia altalena. L’area è stata inoltre dotata di panchine, cestini portarifiuti, una fontana e una rastrelliera per biciclette nelle immediate vicinanze. Nel corso dei lavori è stato predisposto anche l’impianto di illuminazione e videosorveglianza che sarà posto in opera nei prossimi mesi.“Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato per consegnare alla città quello che era un vuoto urbano e che oggi è uno spazio verde attrezzato a disposizione dei residenti per l’aggregazione e la socializzazione, specie dei più piccoli - ha detto il sindaco -. Un giardino, anche di dimensioni limitate, crescendo nel tempo è in grado di garantire non solo produzione di ossigeno ma anche ombreggiamento: questa amministrazione punta a dare un piccolo contributo alle grandi sfide rappresentate dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, anche attraverso le azioni di greening e la creazione di rifugi climatici diffusi. A breve, a poca distanza di qui, saranno completati gli interventi del primo rifugio climatico della città in corte Don Bosco, mentre oggi siamo soddisfatti di poter restituire al quartiere uno spazio completamente trasformato”.“Sono molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare all’inaugurazione di questa mattina - è il commento dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino -, ma sono davvero lieta di aver dotato un altro angolo della città di verde e mi preme sottolineare che gli alberi e le piante messe a dimora sono state scelte in base alle caratteristiche ecosistemiche e di efficienza per il contrasto alle isole di calore e la riduzione di CO2 presente nell'aria”.“Durante l’inaugurazione è stato bello essere storditi dalle urla di giubilo dei bambini - ha commentato Domenico Scaramuzzi -, entusiasti di appropriarsi di uno spazio in precedenza segnato dall'abbandono e dal degrado. Interventi come questo sono la cifra della cura del territorio che vogliamo mettere in campo per trasformare e rigenerare intere porzioni della città, anche piccole, come in questo caso, e restituirle alla socializzazione e all'incontro. Il nostro auspicio è che i più piccoli diventino i veri protagonisti di questi nuovi spazi, da vivere e da condividere con i loro coetanei”.“Siamo felici che il sindaco sia al nostro fianco per inaugurare questa nuova area verde - ha sottolineato Luisa Verdoscia - e siamo convinti che il quartiere San Paolo abbia una serie di potenzialità da mettere a valore per diventare un territorio innovativo e verde.Adesso toccherà ai residenti vigilare affinché questo luogo non venga deturpato, perché è solo attraverso un patto di collaborazione tra amministrazione e cittadini che si può garantire la cura degli spazi pubblici, luoghi vitali per coltivare relazioni e senso di comunità”.Intorno all’area verde di via Fiore è stata ultimata la nuova viabilità prevista nell’ambito del Piano Periferie, che completa l’intervento con un parcheggio a disposizione dei residenti e di coloro che vorranno fruire dell’area verde.I lavori per la nuova area verde, dell’importo di 170mila euro, sono stati finanziati con fondi del PON Metro.