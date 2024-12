Bari-Cesena: Mignani tornerà da ex al San Nicola

NICOLA ZUCCARO - Bari-Cesena sarà una gara particolare per Michele Mignani. L'attuale tecnico dei cesenati tornerà da ex al San Nicola, sedendosi sulla panchina opposta a quella biancorossa, dove conquistò la promozione in Serie B nel 2022 e sfiorò la Serie A nella finale playoff persa con il Cagliari a 2' dalla fine della partita giocata a Bari l'11 giugno 2023.

Un passato che l'allenatore genovese dovrà archiviare dalle ore 15 di sabato 7 dicembre 2024, quando il "suo" Cesena affronterà il Bari nell'incontro valido per la sedicesima giornata della Serie B 2024-2025.

Sul rettangolo dell’Astronave andrà in scena una sfida d'alta quota: il Cesena, quinto con 22 punti, è intenzionato a riscattare il 3-2 subìto allo Stirpe contro il Frosinone il 1° dicembre. Il Bari, sesto con 21 punti, punta invece al quattordicesimo risultato utile consecutivo e alla terza vittoria interna di questo campionato, dopo il 3-2 inflitto al Cittadella nel pomeriggio di domenica 24 novembre 2024.

Vincere contro il Cesena consentirebbe ai galletti di allontanare le preoccupazioni sollevate dalla stampa e dai tifosi nei giorni scorsi, relative a una possibile ricaduta nella “pareggite”, a seguito dell'1-1 raccolto al Rigamonti sabato 30 novembre 2024.

Battere i romagnoli significherebbe anche confermare la tradizione positiva dei biancorossi nelle sfide giocate contro il Cesena a Bari. Nell'ultimo confronto, risalente al 28 agosto 2017 e valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2017-2018, il Bari vinse 3-0 sui bianconeri allenati allora da Camplone.