Bari, presentato il bando per le candidature alla formazione dell’elenco unico per le nomine di rappresentanti del Comune presso enti e società partecipate

BARI - Questa mattina l’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale Nicola Grasso ha illustrato alla stampa l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle candidature per la formazione dell’elenco unico per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune di Bari presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari. All’incontro con la stampa è intervenuto anche il sindaco Vito Leccese.Le società a controllo pubblico interessate dalla procedura sono Amtab Spa, Azienda municipale Gas Spa, AMIU Puglia Spa, Bari Multiservizi Spa e Amgas Srl (controllata indiretta), cui si aggiungono gli enti pubblici vigilati Consorzio ASI ed Ente Fiera del Levante.“Come previsto dal Testo unico degli enti locali, il sindaco in questo frangente ha un ruolo marginale - ha commentato Vito Leccese -, in quanto è tenuto ad adeguarsi agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, che ringrazio nella sua interezza per aver offerto il proprio contributo in un dibattito serrato, a tratti aspro, per l’individuazione degli indirizzi della procedura.Ciò che mi preme sottolineare è che, avendo individuato la necessità di un ricambio generazionale nella gestione delle aziende partecipate, auspichiamo che i giovani della nostra città, ma non solo, vogliano rispondere a quella che riteniamo a tutti gli effetti una chiamata alla responsabilità civica. Assumere oggi un ruolo nell'organo amministrativo o di controllo di una società partecipata, infatti, significa contribuire fattivamente alla crescita della nostra città, al netto del compenso economico, che sappiamo essere inferiore a quello del settore privato. D’altronde le nostre partecipate hanno numeri importanti in termini di personale e di fatturato, e dunque possono rappresentare un banco di prova qualificante per molti giovani professionisti che abbiano a cuore la cosa pubblica.Desidero ringraziare ancora i consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza, e la II commissione consiliare, guidata da Nicola Loprieno, per il prezioso contributo offerto alla definizione di un provvedimento importante, che oggi avvia la fase pubblicistica”.“La scelta assunta dall’amministrazione e dal Consiglio comunale, che ringrazio per la collaborazione nella definizione degli indirizzi di questo avviso - ha spiegato Nicola Grasso - è stata quella di prevedere dei requisiti di professionalità più elevati che in passato, con l'obiettivo di garantire competenze il più possibile attinenti rispetto alle sfide che le società partecipate dal Comune di Bari dovranno affrontare nei prossimi anni. L’avviso richiede anche principi di onorabilità particolarmente stringenti, ma non a discapito di un altro degli elementi che abbiamo tenuto in grande considerazione, il ricambio generazionale. Un principio coerente con la volontà di coinvolgere quanto più possibile giovani professionalità (under 35) che possano e vogliano impegnarsi nella gestione di alcuni aspetti della vita amministrativa - penso alla raccolta dei rifiuti o al trasporto urbano - che costituiscono gangli vitali per lo sviluppo e la realizzazione degli interessi pubblici della nostra città.Questo avviso rappresenta perciò una specie di richiamo alla responsabilità civica e alla partecipazione rivolto a tutte le forze sane e qualificate della città, alle quali chiediamo di “buttare il cuore oltre l'ostacolo” offrendo la propria disponibilità a entrare negli elenchi da cui il sindaco attingerà per le nomine, nel rispetto dell’equilibrio di genere.Dal canto nostro, ovviamente, auspichiamo la massima partecipazione a questo procedimento, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali, per segnare un nuovo passo nel sistema delle aziende partecipate comunali.Ringrazio infine il dirigente della ripartizione Nicola D’Onchia per l’intenso lavoro che ci ha portati fin qui”.Coerentemente con gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, di seguito le principali novità dell'avviso:· ricomprende tutte le società e gli enti nei quali il Comune di Bari ha una partecipazione, compresi i consorzi pubblici vigilati;· presenta una scansione procedimentale ben delineata, limitandosi alla raccolta della disponibilità per la formazione dell’elenco dei professionisti, che successivamente sarà distinto in singole sezioni· prevede requisiti di professionalità più alti e di onorabilità più stringenti.L’avviso sarà pubblicato ad horas sul sito istituzionale del Comune di Bari con scadenza il prossimo 3 gennaio.