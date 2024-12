Emergenza freddo a Bari: al via il piano operativo del Welfare per il contrasto delle solitudini e a tutela degli anziani e delle persone più vulnerabili

BARI - È operativo da oggi il piano coordinato di azioni per il contrasto delle solitudini e a tutela degli anziani e delle persone più vulnerabili promosso dall'assessorato al Welfare in collaborazione con la rete cittadina del welfare. Un piano operativo, aggiuntivo e integrato rispetto all’offerta quotidiana dei servizi sociali e socio-sanitari, finalizzato a sostenere le persone in situazione di estrema fragilità e vulnerabilità, sole e a rischio isolamento sociale e relazionale.“La rete dei servizi comunali del welfare - commenta l’assessora al ramo Elisabetta Vaccarella - è articolata in maniera tale da far fronte ai bisogni di accoglienza, ascolto, sostegno in maniera strutturale e programmatica anche in periodi come questi, quando altri servizi rallentano e le criticità aumentano. La rete dell’accoglienze cittadina, che annualmente supporta circa 860 persone, è pronta ad allestire posti aggiuntivi attivabili con ordinanza sindacale, assicurando servizi di ascolto e supporto psicologico, unità di strada e Pronto intervento sociale h24 oltre alla distribuzione di kit per l’emergenza freddo, e alla somministrazione di pranzi e cene per tutte le giornate festive.Inoltre quest'anno abbiamo rafforzato l’intesa con la rete delle farmacie e federfarma per assicurare la piena disponibilità delle farmacie del territorio ad effettuare diversi servizi in favore di anziani, fragili e caregiver. Saremo al fianco degli anziani soli anche attraverso linee telefoniche dedicate, pronto intervento e misure di sostegno dedicate. Ricco sarà anche il programma di eventi di festa e comunità, dai pranzi per la pace di quartiere alle cene e pranzi natalizi animati da tombolate sociali con indumenti caldi e prodotti alimentari e per l’igiene personale, per offrire doni utili e necessari.Il nostro obiettivo è quello di garantire servizi e interventi e continuare a promuovere relazioni e comunità solidali, anche stimolando accoglienza presso famiglie di quanti non hanno una rete di riferimento e che possono trovare nella comunità barese una dimensione autentica e uno spazio in cui sentirsi meno soli”.Di seguito si evidenziano le principali azioni aggiuntive previste:oltre 600 posti in accoglienza nei servizi residenziali e a bassa soglia ordinari, condomini sociali e co housing per donne e anziani, disabili. In caso di necessità saranno attivati altri posti straordinari a seguito di dichiarazione di emergenza meteo della Protezione civile e con ordinanza sindacale;kit emergenza freddo da distribuire in strada;programma “vaccini solidali” in favore delle persone segnalate;servizio di monitoraggio e accompagnamento diurno e notturno per tutti i giorni anche festivi da parte delle Unità di strada e del Pronto intervento sociale h24;potenziamento del sevizio dell’UPE, l’unità straordinaria socio-sanitaria per casi complessi, per la segnalazione all’Asl delle persone senza dimora con patologie psichiatriche e dipendenze e la conseguente per presa in carico sanitaria; il servizio è rivolto in particolare a coloro che rifiutano qualsivoglia intervento e che necessitano di una valutazione per eventuale inserimento in strutture sanitarie;potenziamento degli empori della Casa dei bambini e delle bambine, anche con la seconda sede al quartiere Libertà, per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà;ampliamento dell’Emporio della salute per la distribuzione di farmaci di base per adulti e famiglie in difficoltà;polo socio-sanitario di prossimità per migranti e senza dimora;progetto Sciam - Polo socio-sanitario per la terza età operativo per la distribuzione di beni, alimenti, e sussidi medici;distribuzione di beni e legna per le famiglie che dimorano nei campi rom della città.Di seguito i servizi e gli interventi previsti dal Piano operativo 2024/25, che sarà attivo dal 4 dicembre al prossimo 1 marzo:AREA ANZIANI VULNERABILI E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEProgramma SerenitAnziani:Sportello psicologico per over 65: servizio di consulenza psicologica affidato a personale socio-educativo qualificato, in presenza e telefonico, per offrire un adeguato supporto relazionale, necessario per gestire l’isolamento sociale dei cittadini over 65. Il servizio è attivo su prenotazione al numero verde 800 063538.Telefono amico: dalle ore 8 alle ore 20 il numero verde 800 063538 offre ascolto, consulenza e supporto in favore di tutti gli anziani della città;Sorveglianza attiva: monitoraggio telefonico che prevede contatti quotidiani con gli utenti in carico al servizio di sorveglianza, anziani over 75 rientranti in fasce particolarmente fragili e segnalati dai Municipi,Serenitanziani è attualmente gestito dalla cooperativa sociale Gea.Assistenza domiciliare e sostegno sociale e psicologico per anziani e cittadini con disabilitàIl servizio ADI e SAD rivolto alle persone anziane è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, in carico ai Servizi sociali dei Municipi.SCIAM! - Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionaleEmporio Sociale e Servizio di prevenzione socio sanitaria - “SCIAM”Il progetto, gestito dalla coop. Aliante, il cui acronimo sta per “Spazio Comune di Invecchiamento Attivo Multidiscipliare”, offre percorsi di prevenzione e di accesso cure a persone di età superiore ai 65 anni nella sede di via Calefati, 245.Il Centro realizza attività di accoglienza e ascolto, consulenze e screening gratuiti, giornate di sensibilizzazione e prevenzione, laboratori per il benessere e invecchiamento attivo.È possibile richiedere informazioni, contattando il numero di telefono unico del Welfare 080.5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento o ancora direttamente il servizio contattando il numero 080/5796473 (attivo dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle 12), scrivendo una mail all'indirizzo progettosciam@gmail.com o recandosi, previo appuntamento, nella sede di via Calefati, 245.La Prudenza non ha etàPer tutto ciò che riguarda truffe o attività illegali online, rafforzata la campagna di sensibilizzazione anti-truffa promossa dall’assessorato al Welfare e dalla Polizia locale. Telefono dedicato della Polizia Locale: 0805491073Progetto SAVES affido anziani e disabili adultiGestito da operatori O.S.A. e affidatari/cittadini volontari con l’obiettivo di contrastare la solitudini e supportare adulti e anziani a rischio di isolamento, vulnerabili e con disagio socio-psicologico, il progetto, gestito dalla cooperativa sociale San Giovanni di Dio, interviene direttamente nel contesto sociale di appartenenza attraverso l’attivazione di processi di socializzazione e autonomia che vanno dalle visite domiciliari quotidiane, volte a offrire supporto pratico (consegna della spesa e dei medicinali, contatti con i medici ecc.) all’accompagnamento nello svolgimento di commissioni e nella partecipazione ad attività socio-culturali e formative.Per info: g.mazzotta@sangiovannididio.it PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)Il Pronto intervento sociale - numero verde 800 093470 - tel. 080 8493594 - è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, ad esempio anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale.Il servizio, attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza.RETE R.O.A.D. - UNITÀ SOCIO EDUCATIVE IN STRADA ITINERANTIUnità di strada comunale - Care for PeopleÈ un servizio di prossimità itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 18 alle 24.Il camper effettua soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e negli spazi di maggior aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema e a rischio emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio, mentre ai più giovani, che si ritrovano nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese, garantisce informazioni e ascolto sul tema delle dipendenze patologiche realizzando interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.Attraverso il servizio di unità di strada, alle persone senza dimora o in condizione di grave marginalità saranno distribuiti 120 kit contenenti ciascuno una coperta ignifuga, uno scaldacollo in pile, un cappello in pile, un paio di guanti in pile, tre paia di calze lunghe e un borsone da cinquanta litri.Comunità di Sant'Egidio BariOgni martedì i volontari della Comunità di Sant’Egidio distribuiranno la cena alla persone senza dimora nel presidio sociale in piazza Balenzano, a partire dalle ore 20, mentre provvederanno in modo itinerante alla consegna di pasti, bevande calde e generi di prima necessità presso la stazione e i luoghi dove abitualmente dimorano.Educativa di strada per il WelfareAttività di promozione delle opportunità educative e di socializzazione diffuse e di prossimità per la cura e il servizio alla comunità e ai bambini, adolescenti e giovani della città. Quattro equipe itineranti nelle periferie dei quartieri per costruire nuove relazioni con adolescenti, giovani e famiglie. Un sostegno psico-sociale ed educativo per i tanti ragazzi “a rischio” che spesso non hanno punti di riferimento. Una delle equipe è dedicata alla disabilità.Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì 15,30- 20,30 è gestito dal Consorzio di Capitanata cooperativa sociale San Giovanni di Dio e Crescita e Sviluppo. e.lascaro@sangiovannididio.it Medici dell’associazione Nikolaos Prof. Nicola DamianiIl servizio è realizzato dall’associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani onlus, in rete con l’assessorato al Welfare, per offrire interventi socio-sanitari nei campi Rom e nelle aree segnalate dai servizi sociali. Il servizio è attivo il martedì mattina, alle ore 10, presso l’ambulatorio Sant’Antonio, e si effettua a richiesta previa organizzazione con le associazioni referenti.Unità di Strada Croce Rossa Italiana - Comitato di BariIl servizio di unità mobile è realizzato dalla Croce Rossa Italiana per interventi di orientamento e ascolto rivolti a persone senza dimora. Effettua anche la distribuzione di generi di prima necessità (alimenti di base e bevande confezionate, pasti auto-riscaldanti, abiti, coperte, sacchi a pelo, kit igienico-sanitari, ecc.).Attivo tutti i lunedì e venerdì, dalle ore 20:30 alle 24.Per info e contatti: 080 5788011 - 375 6664252; bari.sociale@puglia.cri.it Sportello Sociale Croce Rossa Italiana - Comitato di BariPunto unico di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari per accogliere, ascoltare, informare e indirizzare i soggetti che si trovino, anche temporaneamente, in condizioni di disagio economico e/o sociale.Lo sportello è aperto tutti i martedì mattina, dalle ore 10 alle 12, il mercoledì, dalle ore 16 alle 20, e il giovedì, dalle ore 17 alle 19 (giornata riservata alle persone senza dimora e migranti). I volontari sono impegnati nell’ascolto, nella rilevazione dei bisogni individuali e nel supporto in forma di aiuti alimentari, consulenze mediche gratuite, ascolto psicologico (con il supporto di specialisti) informazioni per l’orientamento ai servizi del territorio.Per info: 080 5788011, 375 6664252, bari.sociale@puglia.cri.it ACCOGLIENZA E SERVIZI PER ADULTI E FAMIGLIE IN POVERTÀ ESTREMASono stati predisposti il potenziamento dei posti di accoglienza nelle strutture comunali e convenzionate, le procedure di accesso nelle ore serali e la distribuzione pasti ed è stata confermata l’attività in presenza degli sportelli del Segretariato sociale e dell’ufficio Immigrazione e povertà, in rete con i Municipi.Attualmente sono oltre 860 gli adulti e minori in povertà estrema accolti in Condomini sociali, strutture notturne, Case di comunità e Case per vulnerabili a carattere semi residenziale e residenziale, finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi attraverso forme di convivenza in autogestione, ai quali si aggiungono gli Sprar, le Case rifugio, le Case Famiglia e le Comunità per minori.I posti in accoglienza e gli accessi vengono quotidianamente monitorati attraverso il software “Bari care”, che rileva in tempo reale i posti disponibili nella rete dei servizi a bassa soglia e verifica ogni giorno gli accessi e le richieste degli utenti, rilevandone le generalità.Per ogni persona senza dimora intercettata viene aperto un fascicolo unico aggiornato con gli interventi predisposti di volta in volta.Grazie anche a questo sistema possono essere quantificati i posti letto aggiuntivi necessari per fronteggiare l’emergenza freddo e programmati in base alle richieste (previa ordinanza).Le nuove Case di comunità e i Condomini socialiIn questi anni la città di Bari è passata da 44 posti notturni a più di 630 posti in accoglienza semi residenziale, gruppi appartamento e case di Comunità in aggiunta ai progetti già avviati di housing first e autonomia abitativa.Queste le principali strutture:

ENTE REFERENTE INDIRIZZO MODALITÀ ACCESSO Andromeda - centro di accoglienza notturna Assessorato al Welfare in rete con il territorio Corso De Gasperi 320/A Invio Servizio Sociale e PIS Sole Luna - alloggio sociale residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via Napoli 234/H Invio Servizio Sociale e PIS Chill House - alloggio in emergenza sociale residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di Pronta accoglienza “Don Vito Diana” Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Villa Marzano - residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bari Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Villa Ata - residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Palese Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità - Feel at Home - residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Fondazione Santi Medici - XENIA centro di accoglienza notturna Assessorato al Welfare in rete con il territorio Bitonto Invio Servizio Sociale e PIS Casa di comunità Viale Lazio - residenziale Assessorato al Welfare in rete con il territorio viale Lazio, via Vittorio Veneto 13/a Invio Servizio Sociale e PIS Casa Ain Karem (per sole donne) Caritas Bari-Bitonto e coop. soc. Mi stai a cuore Bari Caritas I Condomini sociali per cittadini più vulnerabili Condominio Alba Longa Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Napoli 378/H 18 posti Invio Servizio Sociale e PIS Condominio sociale “Il Poggio” Assessorato al Welfare in rete con il territorio Noicattaro 8 appartamenti (30 posti) (media 2-3 ad appartamento) Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 12 posti Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 6 posti Invio Servizio Sociale e PIS Feel at home Assessorato al Welfare in rete con il territorio Gravina di Puglia 6 posti Invio Servizio Sociale e PIS PROGETTO VITA Assessorato al Welfare in rete con il territorio via Napoli 332 37 posti Invio Servizio Sociale e PIS IFA - casa per le donne Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via Dante Alighieri, Triggiano 24 posti Invio Servizio Sociale e PIS Alice in Cammino Assessorato al Welfare in rete con il territorio Via, Carlo Alberto 86, Triggiano 11 posti Invio Servizio Sociale e PIS Co housing diffusi Assessorato al Welfare in rete con il territorio 10 posti Invio Servizio Sociale e PIS