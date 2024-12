Bari, un magico Natale al Municipio V: tra caccia al tesoro, fiabe e tradizioni

BARI - Prenderanno il via sabato 21 dicembre le iniziative natalizie promosse dal Municipio V (Santo Spirito, Palese, Catino e San Pio) con un ricco programma di attività che animeranno piazze e strade fino al 6 gennaio 2025. L’evento inaugurale sarà una Caccia al Tesoro natalizia, con partenza da Piazza dei Mille a Santo Spirito, un’occasione per conoscere meglio il patrimonio architettonico e le tradizioni locali.

Le attività, gratuite e aperte a tutti, sono organizzate dal capofila Ulixes s.c.s., in collaborazione con Argo Puglia e Fatti d’Arte, con il patrocinio del Municipio V del Comune di Bari.

Il calendario degli eventi natalizi

21 dicembre Caccia al Tesoro natalizia: ore 10.00-12.00, Piazza dei Mille (Santo Spirito). Lettura animata “Le storie di San Nicola”: ore 17.00 (Chiesa Spirito Santo - Santo Spirito) e ore 18.00 (Chiesa San Michele Arcangelo - Palese).

22 dicembre Lettura animata “Il Soldatino di Piombo”: ore 17.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito) e ore 18.00 (Piazza Capitaneo - Palese).

23 dicembre Per strada con le Principesse Disney: ore 10.00-13.00, strade del Municipio V. C’è una poesia per te: ore 18.00-19.00 (Chiesa San Michele Arcangelo - Palese).

24 dicembre Consegna delle letterine di Babbo Natale e foto con Babbo Natale: Ore 9.30-11.00 (Parrocchia San Nicola - Catino). Ore 11.30-13.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito). C’è una poesia per te: ore 18.00-19.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito).

26 dicembre Per strada con le Principesse Disney: ore 18.00-20.00, strade del Municipio V.

27 dicembre Lettura animata “La riscossa dei Babbi Natali”: ore 10.00 (Piazza Capitaneo - Palese) e ore 12.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito).

28 dicembre I vecchi giochi in piazza: tombola comunitaria con premi divertenti. Ore 10.00-13.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito).

29 dicembre Lettura animata “La cena di Babbo Natale”: ore 17.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito) e ore 18.30 (Parrocchia San Nicola - Catino). Canti e musica popolare con Re Pampanèlle: dalle ore 19.00, strade del Municipio V.

30 dicembre A Christmas Carol: canti natalizi itineranti dalle ore 18.00.

31 dicembre Per strada con le Principesse Disney: ore 10.00-13.00, strade del Municipio V.

2 gennaio Caccia al Tesoro natalizia: ore 10.00-12.00, Piazza dei Mille (Santo Spirito).

3 gennaio Un Magico Natale: spettacolo con Mammamonella e le sue bolle di sapone : Ore 17.00 (Piazza Capitaneo - Palese). Ore 18.00 (Parrocchia San Nicola - Catino).

5 gennaio Un Magico Natale: spettacolo con Mammamonella e le sue bolle di sapone : Ore 11.00 (Piazza dei Mille - Santo Spirito). Ore 12.00 (Piazza Capitaneo - Palese).

6 gennaio La Befana vien di giorno: una simpatica neo-Befana distribuirà dolciumi ai bambini per le strade del Municipio V dalle ore 10.00.



Una festa per famiglie e bambini

Con un programma variegato che spazia dalle letture animate ai giochi in piazza, dagli spettacoli di magia ai canti natalizi, le festività nel Municipio V si preannunciano un’occasione di condivisione e divertimento per grandi e piccini. Le principesse Disney, Babbo Natale e la Befana animeranno le strade, mentre eventi come la tombola comunitaria e le cacce al tesoro permetteranno di riscoprire luoghi e tradizioni locali.

Tutte le attività sono gratuite e mirano a far vivere l’atmosfera natalizia all’insegna della magia e della comunità.