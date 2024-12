Bari, al Teatro Kismet arriva la maratona teatrale 'Qualcuno morirà'

BARI - Un esperimento teatrale unico nel suo genere andrà in scena sabato 21 dicembre alle ore 19 e domenica 22 dicembre alle ore 18 al Teatro Kismet di Bari (Strada San Giorgio Martire 22F): si tratta della maratona teatrale “Qualcuno morirà”, diretta da Marco Grossi e interpretata da Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Valentina Gadaleta, Augusto Masiello e William Volpicella.

Lo spettacolo, prodotto da Teatri di Bari in collaborazione con Malalingua, si sviluppa in sei episodi all’interno di un’unica serata, in cui il pubblico è chiamato a risolvere un misterioso delitto. “Tra di voi qualcuno morirà…” annuncia una voce enigmatica all’inizio dello spettacolo, lanciando una sfida diretta ai presenti: scoprire chi è l’assassino.

Un esperimento teatrale sul genere giallo

“Qualcuno morirà” è il secondo appuntamento del progetto triennale Murder Theatre, attraverso cui Teatri di Bari e Associazione Malalingua ETS esplorano le moderne declinazioni del genere giallo a teatro. Lo spettacolo sperimenta innovative tecniche narrative, ispirate anche all’audiovisivo e alla serialità, mantenendo sempre alta la tensione e il coinvolgimento del pubblico.

Lo spettacolo si presenta come un gioco al massacro:

Chi è l’autore del messaggio minaccioso?

È solo uno scherzo o si nasconde qualcosa di più oscuro?

Chi sarà la vittima e chi il colpevole?

Nel corso della rappresentazione, emergeranno vecchie storie, segreti a lungo nascosti e vicende legate alla Bari degli anni ’90, che porteranno i protagonisti e il pubblico verso un finale a sorpresa. I sei episodi saranno messi in scena consecutivamente, con brevi pause tra l’uno e l’altro, per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per la Stagione serale “Attraversamenti” del Teatro Kismet sono disponibili a partire da 15 euro. È possibile acquistarli:

Al botteghino del teatro (Strada San Giorgio Martire 22F, Bari);

del teatro (Strada San Giorgio Martire 22F, Bari); Online sul circuito Vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 335 805 22 11

Email: botteghino@teatrokismet.it

Botteghino attivo dal martedì al venerdì, ore 10.30-12.30 e 16.30-19.00, e due ore prima dello spettacolo.

Eventi collaterali

Domenica 22 dicembre, nel foyer del teatro, sarà allestito un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna, arricchendo ulteriormente l’esperienza teatrale con una selezione di letture a tema.

La Stagione 2024-25 del Teatro Kismet è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.