Beppe Stanco riceve il prestigioso “Bond Street Award” a Londra

LONDRA - Beppe Stanco, autore, produttore e direttore artistico italiano riceve il prestigioso “Bond Street Award” presso la sala “House of Lords” di Westminster a Londra. I Bond Street Awards sono un riconoscimento internazionale che viene assegnato all'eccellenza mondiale in vari campi. I premi vengono assegnati ogni anno ad aziende, imprenditori e manager, la cui cultura aziendale corrisponde solo ai più alti standard etici e professionali.

Gli Awards mirano a premiare coloro che hanno avuto anni di spicco nel loro campo, sia per la loro intuizione e abilità, gestione, sviluppo, innovazione, ricerca o sforzi umanitari, nel caso di Beppe Stanco per il valore del suo lavoro come direttore artistico di festival musicali che preservano e promuovono la musica italiana in Europa ed in America.

Beppe Stanco ha da poco insignito un altro premio, “Pugliesi nel mondo” ricevuto a Foggia dal sindaco Maria Aida Episcopo è reduce da una serie di eventi di successo di pubblico e stampa, dopo il NYCanta, che vedremo in onda su Rai 2 l’11 e il 18 dicembre, insieme al suo partner artistico, Cesare Rascel, il prestigioso Premio Lunezia, che ha visto protagonisti Coma_cose e Paola & Chiara, fino all’ultimo eccezionale evento “Special Festival” in collaborazione con Anffas La Spezia, manifestazione che mette insieme sul palco ragazzi con disabilità intellettiva e big della musica italiana.

Un evento al quale hanno aderito artisti del calibro di Roby Facchinetti, da Londra il leader degli Imagination, Leee John, Aka7even, Povia, Dario Vergassola e tanti altri. In apertura di spettacolo Beppe Stanco si è anche esibito con un coro di 80 ragazzi nell’inno da lui scritto per questo festival dal titolo “Sono come te”. La manifestazione diventerà a presto uno spettacolo televisivo.