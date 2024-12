Capodanno 2025: musica e festa in Piazza Regina Margherita a Grottaglie

I festeggiamenti continueranno con "9@'s e dintorni super music", uno show che ripercorre i successi più ballati dal 1985 al 2005, arricchito da effetti di luce, coreografie, costumi e mascotte. La serata proseguirà dalle 01:30 con il dj set di Sandra Santoro e Masha Valentino, che animeranno la piazza fino a tarda notte.



GROTTAGLIE - Grottaglie si prepara ad accogliere il nuovo anno trasformando Piazza Regina Margherita in un palcoscenico dedicato alla musica e al divertimento. L'amministrazione comunale ha organizzato un evento che accompagnerà i cittadini e i visitatori verso il 2025 con musica dal vivo e intrattenimento.La serata prenderà il via alle 22:30 del 31 dicembre con l'esibizione live degli Accasaccio, band salentina che ha raggiunto la ribalta nazionale grazie alla partecipazione a X Factor. Il gruppo, nato nel 2018, propone un originale mix di pop, ritmi latini, sonorità giamaicane e tradizione popolare salentina. Con un ensemble che include chitarra, tastiera, violino, ukulele, batteria, synth e basso, gli Accasaccio porteranno sul palco il loro caratteristico sound che unisce folclore e modernità.A presentare la serata sarà la voce di Gino Alò di Multiradio. Poco prima della mezzanotte, il Sindaco e la Giunta comunale saliranno sul palco per il tradizionale countdown, seguito da un brindisi collettivo per celebrare l'arrivo del 2025.