Capodanno in Piazza ad Aradeo: un'esplosione di energia con i Kawabonga

ARADEO - La notte di San Silvestro ad Aradeo si conferma un appuntamento imperdibile ed indimenticabile per l'ultima grande festa di piazza dell'anno, quella che di fatto segnerà l'arrivo del 2025. In programma infatti un evento che promette di essere un’autentica esplosione di energia, musica e spettacolo: lo show nazionale "KAWABONGA". Il 31 dicembre, la piazza principale del paese si trasformerà in un grande palcoscenico, con la carica travolgente dei Kawabonga, lo show che ha certificato il suo seguito con numeri da capogiro. A partire dalle 22.30, i Kawabonga daranno vita ad una vera esperienza sensoriale coinvolgente con luci, colori, musica dal vivo e spettacolari effetti, che si fonderanno in un unico grande show che segnerà appunto l’inizio del nuovo anno. Il pubblico sarà travolto dall’atmosfera vibrante e dal ritmo incalzante dello spettacolo, aspettando di accogliere il 2025 con chi ama. L’evento è organizzato dal Comune di Aradeo, che con la sua giovane e lungimirante leadership raggiunge ogni anno con largo successo i suoi obiettivi.Un Natale di gioia, speranza e comunità. Anche quest’anno, la cittadina di Aradeo accoglie il Natale con un programma ricco di eventi e iniziative che coinvolgono residenti e visitatori in un’atmosfera magica e piena di emozioni. La magia del Natale si è accesa come di consueto poco prima dell’Immacolata, il 6 dicembre, in occasione della festività di San Nicola, con l’accensione delle luminarie natalizie che hanno segnato l’inizio di "Christmas in Aradeo 2024".Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Aradeo si trasforma in un palcoscenico di allegria e solidarietà, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni locali, dei commercianti e dei cittadini che, con passione e dedizione, contribuiscono a rendere speciale il nostro paese. Un ricco programma di eventi colora le strade, i luoghi pubblici e i cuori dei partecipanti, creando occasioni di incontro, divertimento e condivisione."Ci stiamo avvicinando al periodo più bello dell’anno – commentano gli organizzatori – le luci si accenderanno non solo nelle vie del nostro paese, ma anche nei cuori di tutti noi. Il Natale è il momento perfetto per riscoprire l’amore, la solidarietà, la generosità, ma anche il divertimento e il coinvolgimento. Insieme, stiamo lavorando per rendere questo periodo ancora più speciale. La cittadinanza è invitata a partecipare con entusiasmo a tutte le iniziative, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e rendere ogni angolo di Aradeo un luogo di scambio e armonia. Un Natale che sarà, dunque, anche l’occasione per celebrare la bellezza della nostra città e la forza della sua comunità. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e gli eventi in programma, è possibile scaricare l’app “Aradeo Smart”, disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store.”25-26-29 DICEMBRE - 6 GENNAIOPRESEPE VIVENTE ore 17:30 Villa ComunaleA cura della Comunità Pastorale S.Nicola e S.Rocco27 DICEMBRE"DE NATALE ALLA STRINA" CONCERTO ore 21 Palazzo GrassiA cura di Sudeihnic29 DICEMBRESILENT WORKOUTPasseggiata con partenza ore 9.30 da piazza San NicolaA cura dell'Ass. di Volontariato "Soccorso Amico ODV"31 DICEMBRECAPODANNO IN PIAZZA CON "KAWABONGA"ore 22.30 p.zza San Nicola4 GENNAIOAUGURI SCOMODIPasseggiata ore 9.30 partenza da p.zza MunicipioA cura della Scatola di Latta5 GENNAIOGRIMALDONIA.CERA UNA VOLTA ECE ANCORA ore 17:30 Teatro Comunale "D. Modugno"A cura di Ass. "Scena Muta"6 GENNAIOCONCERTO MUSICALECITTA DI ARADEO Diretto dal M° Diego Gira ore 20:00 Teatro Comunale "D. Modugno"INGRESSO AGLI EVENTI GRATUITOINFORMAZIONI SUI SOCIAL DEL COMUNE DI ARADEO