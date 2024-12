Capodanno in piazza a Ruvo: palco e musica dal vivo dalle 23.30 in Corso Cavour

RUVO DI PUGLIA - Una grande festa di piazza per salutare il 2024 e accogliere l’anno nuovo.A partire dalle ore 23.30 del 31 dicembre a Ruvo di Puglia, su un grade palco coperto allestito in Corso Cavour, si esibirà Nathalie from The Soundlovers, la voce iconica della dance anni 90, autrice di hit famosissime come Run-Away e Living in Your Head. Assieme a lei i DJ di Ciccio Riccio, Alex Sisto, Valentina Molfetta, Max Lestingi e Mino Caliandro.Il Capodanno in piazza è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia – Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con Pro Loco e Ascom Confcommercio Ruvo di Puglia.“Sarà una grande festa – ha detto l’assessora alle Attività Produttive Emanuela Caifasso - in cui vogliamo che la città si ritrovi insieme in piazza per salutare il 2025.È un evento che abbiamo voluto anche per dare ai nostri giovani un’occasione per rimanere in città e per aiutarli a non passare il capodanno viaggiando in auto sulle strade tra un paese e un altro.Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento, dai partner agli artisti ai volontari: sono certa che sarà un bello spettacolo.”