Chi l'ha visto? Dries è scomparso in Marocco: la sua famiglia crea un sito di riconoscimento facciale per ritrovarlo

“È molto probabile che soffra di psicosi. La sua scomparsa è quindi allarmante ed è importante che venga ritrovato il più presto possibile affinché possa ricevere cure adeguate.“Abbiamo già ricevuto alcuni suggerimenti incoraggianti”, afferma Kaat De Graeve, la sorella di Dries. È appena tornata dal Marocco e si è unita alla ricerca sul campo la settimana scorsa. “Abbiamo distribuito volantini nella regione di Taghazout, dove Dries sarebbe stato comunque visto”.“La ricerca si è estesa a Essaouira, città dove sappiamo che Dries voleva andare. Abbiamo parlato con due negozianti che sono sicuri di averlo visto”. Sulla base di queste informazioni, la polizia ha iniziato ad esaminare i filmati delle telecamere a circuito chiuso, ma finora Dries non è stato riconosciuto. Dries è il nipote dell'hacker etico Inti De Ceukelaire che ha creato il sito web Aiutaci a trovare Dries, dove chiunque può scansionare le foto delle proprie vacanze alla ricerca di tracce di Dries.





“Non possiamo scomparire così”, spiega Inti. “Se Dries soffre di psicosi, potrebbe aver viaggiato. C'è una grande comunità di surfisti in Marocco. È probabile che sia in una foto da qualche parte.Sul sito le persone possono far scansionare le proprie foto di viaggio tramite l’intelligenza artificiale. “La tua privacy è completamente garantita. Ma se il software riconosce Dries, riceverai un avviso che ti chiederà di contattarci. Il codice del sito web potrebbe potenzialmente essere utilizzato in altre sparizioni successive." La pagina Facebook Aiutaci a ritrovare nostro figlio e fratello Dries è stata creata per centralizzare le informazioni. La famiglia sta raccogliendo fondi anche tramite GoFundMe.





“Se le persone vogliono, possono dare un contributo finanziario. I costi di hotel, noleggio auto e benzina si sommano rapidamente. Inoltre, riceviamo assistenza locale da due uomini che fungono da interpreti e ci aiutano in tutte le questioni. Lo fanno volontariamente, ma non hanno alcun reddito. Anche noi vogliamo fare qualcosa per loro. La comunità marocchina è molto accogliente”.La famiglia però tiene presente che la ricerca potrebbe concludersi nel peggiore dei modi. “Speriamo in un risultato positivo, ma dobbiamo considerare tutti gli scenari possibili”, afferma. “Se necessario, i soldi serviranno a rimpatriare la salma. Il rimpatrio di una salma dal Marocco può costare tra i 3.500 e i 7.000 euro”.

TAMRI, MAROCCO - Dries De Graeve è scomparso la notte di lunedì 18 novembre a Tamri, a nord di Agadir. Era in vacanza in Marocco con due amici da una settimana. Pochi giorni prima del loro ritorno in Belgio, si accamparono su una spiaggia a Tamri. “Quando ci siamo svegliate la mattina, Dries non c’era più”, hanno spiegato le giovani. Da allora è stato istituito un importante sistema di ricerca per trovare questo 29enne di Gand."La notte in cui è scomparso, Dries era confuso e agitato", spiega sua madre Margalie.