Putignano, misure natalizie per mercati e commercio

PUTIGNANO - Mercoledì la Giunta comunale ha approvato una serie di misure per il periodo natalizio a favore del commercio e della mobilità. A partire da sabato 7 dicembre verrà sospeso il pagamento dei parcheggi su strisce blu per tutti i sabati di dicembre ed il primo sabato di gennaio 2025. Un metodo per venire in contro all’esigenza dei cittadini che in prossimità delle feste frequentano maggiormente le attività commerciali della città.In più, vista la cadenza delle festività del Natale e di Capodanno in corrispondenza del mercoledì, la Giunta ha predisposto lo svolgimento del mercato settimanale nelle domeniche del 22 e 29 dicembre 2024.“L’amministrazione comunale vuole ascoltare le esigenze di tutti e vuole cercare di soddisfarle. Con queste decisioni in materia di mobilità e commercio abbiamo accolto le richieste di diversi cittadini e commercianti che chiedevano un’agevolazione della circolazione in città in vista delle feste. Buone pratiche già in vigore da tempo che vogliamo continuare a praticare” dichiara il vicesindaco ed assessore alla mobilità ed attività produttive Marco Certini.