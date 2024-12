'Christmas in wonderland': domani l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto con Leccese e Romano

villaggi innevati e casette in legno decorate con cura; scenografie immersive, proiezioni di storie antiche e melodie natalizie eseguite con strumenti tradizionali

“La casa di Babbo Natale”, il cuore pulsante del villaggio, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine in un’atmosfera fiabesca installazioni come il ring luminoso e un grande fiocco di neve luminoso che diverrà simbolo dell’evento.Il villaggio sarà corredato, inoltre, da tre set immersivi e fotografici - White Christmas, Colorful Xmas e Glamour Christmas - per catturare ricordi indimenticabili, e da un palco centrale, che ospiterà spettacoli live e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Nella Casa degli elfi si svolgeranno le attività educative e ludiche per i più piccoli.Un programma di attività, pensate per intrattenere grandi e piccoli, animerà il villaggio con:laboratori creativi: ogni giorno, i bambini potranno realizzare decorazioni e piccoli doni insieme agli elfispettacoli teatrali: musical come “Christmas Carol” e “Alice in Wonderland” arricchiranno l’atmosfera natalizia“Christmas Pop Show”: un live show con le hit natalizie più amatespecial days: giornate dedicate a ospiti speciali e performance straordinarie, come ballerine sui Carillon e le parate con Babbo Natale e la Befana.· dal lunedì al venerdì: 16- 21.· sabato e domenica: 9- 22.· orari speciali il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito web www.nataleabari.it.