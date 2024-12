Comitato Santa Rita: solidarietà e celebrazioni natalizie a Bari

BARI – Il Comitato Santa Rita del quartiere San Paolo ha portato il suo spirito di solidarietà e gioia natalizia al Villaggio Berukhà di Bari. Questa mattina, alla presenza dell’arcivescovo di Bari, Monsignor Giuseppe Satriano, si è celebrata una Santa Messa che ha coinvolto i ragazzi speciali ospiti della struttura.

Un momento di fede e condivisione

Dopo la celebrazione religiosa, il comitato ha distribuito doni ai giovani ospiti, regalando sorrisi e momenti di felicità. L’evento è stato reso possibile grazie ai proventi raccolti dalla vendita dei calendari di Santa Rita 2025, che sono ancora disponibili per chi desiderasse contribuire a questa importante iniziativa benefica.

Prossimi appuntamenti al Quartiere San Paolo

Il Comitato Santa Rita ha in programma due ulteriori eventi nel cuore del quartiere San Paolo:

20 dicembre 2024 , alle ore 18:30

, alle ore 3 gennaio 2025, alle ore 18:30

Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il Giardino di Santa Rita, situato all’incrocio tra via Giovanni Candura e Pacifico Mazzoni.

Un impegno costante per la comunità

L’organizzatore Michele Genchi ha espresso soddisfazione per il successo delle iniziative già realizzate e ha invitato tutta la comunità a partecipare agli eventi futuri. “Queste celebrazioni sono un’occasione per rafforzare il senso di comunità e per vivere insieme il significato profondo delle festività natalizie”, ha sottolineato.

Grazie all’impegno del comitato e alla generosità dei cittadini, il messaggio di speranza e solidarietà continua a diffondersi, portando la luce di Santa Rita nei cuori di tutti.