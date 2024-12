Concerto delle Festività Natalizie, a Martina Franca la 15 /a edizione

MARTINA FRANCA - L’Associazione di Promozione Sociale “Armonie d’Itria”, nell’ambito della rassegna “Armonie di Natale” giunta alla sua terza edizione, è lieta di annunciare il tradizionale Concerto di Natale – Notte di Note 2024. La manifestazione, inaugurata il 22 novembre in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica, culminerà con il grande evento nell’Auditorium della Chiesa del Divino Amore a Martina Franca domenica 22 dicembre alle ore 19:30.Il concerto, diretto dal Maestro Caterina Santoro, vedrà la solida presenza della Banda Musicale “Città di Martina Franca” e la partecipazione straordinaria dei componenti della Civica Banda Musicale "Carmelo Curri" di Locorotondo (Associazione Culturale Bandistica “A. Gidiuli & V. Calella” APS) e del Complesso Bandistico “Città di Villa Castelli”, rafforzando l’idea progettuale di collaborare con le bande del vicinato avviata durante il Raduno Bandistico dello scorso luglio.Questa sinergia è parte del progetto “NOTE DI NATALE: BANDE MUSICALI IN ARMONIA”, che prevede l'esecuzione del medesimo evento a Locorotondo, il 19 dicembre, e a Villa Castelli, il 20 dicembre.Questo concerto natalizio rappresenta il culmine di un anno straordinario di eventi, organizzati per celebrare il riconoscimento ufficiale della Banda Musicale “Città di Martina Franca” da parte dell’Amministrazione Comunale, sancito dalla delibera n. 314 del 20 giugno 2024. Il pubblico potrà immergersi in un repertorio ricco e variegato che spazia dai brani classici natalizi a composizioni moderne per banda. Un concerto che vuole essere un momento di unione e celebrazione, per chiudere in bellezza un anno di successi e traguardi per la storica formazione musicale martinese.L’Associazione “Armonie d’Itria” si conferma punto di riferimento culturale per la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere la musica come espressione artistica e identitaria. Attraverso eventi come “Notte di Note” e la rassegna “Armonie di Natale”, l’associazione continua a valorizzare la ricca tradizione musicale del territorio, coinvolgendo musicisti e cittadini in un percorso di crescita culturale e sociale.Dettagli dell’Evento📍 Luogo: Auditorium della Chiesa del Divino Amore, Martina Franca📅 Data: Domenica 22 dicembre 2024 🕢 Orario: Ore 19:30L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca e in collaborazione con la comunità parrocchiale del Divino Amore.Un appuntamento imperdibile per celebrare insieme la magia del Natale e il valore della musica nella nostra comunità. Vi aspettiamo!