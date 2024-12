Conversano, prendono il via i festeggiamenti di Natale con Borgo di Natale: la scena dei ragazzi dal 15 dicembre 2024 al 6 gennaio

CONVERSANO - Prendono il via a Conversano i festeggiamenti di Natale con Borgo di Natale - la scena dei ragazzi dal 15 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025Il 15 dicembre si fa un tuffo nel passato con i giochi di strada a piazza Castello e in corso Morea: trottole, biglie, scacchi giganti, il divertentissimo Palio delle Scancette e il grande tiro alla fune con 300 persone verso 300 persone, a cura dell’associazione CasArmonica, la partecipazione è gratuita e non prevede iscrizioni.Il 29 dicembre arrivano gli Opopò Clowns: mattinata, ore 11.30, di bolle di sapone, trucchi e musica etnica, seguita da un pomeriggio, ore 17.30, di clownerie, laboratori, spettacoli magici e un accattivante spettacolo di mimo e teatro di figura con Renato Curci.Il 5 e 6 gennaio c’è “Epifania circus”: con "Un Clown per Amico" il circo conquista corso Morea: giocoleria, acrobazie e risate assicurate! Il 5 gennaio ore 18.00 c’è “Live Gravity” di e con Michele Diana, alle ore 20.30 Christian Lisco alias Mr. Big Circus Cabaret, un clown contemporaneo dell'ambiguo accento di dubbia provenienza, dà vita ad uno spettacolo di Teatro-Circo esilarante. Alle 21.30 un fisarmonicista e trampoliere luminoso conduce il pubblico in un percorso musicale tra Balcani, sud America e Italia: “Pachamama” marching band. Il 6 gennaio si ricomincia alle 11.30 con il clown Mike Circus Comedy Show di e con Michele Diana, alle 12.30 c’è Sir Pippo Clown, nel pomeriggio alle 17.30 giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie con “Unlikely Puzzle” Circus comedy show e a seguire ritorna “Pachamama”.