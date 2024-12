'Echi di lei - Christmas': un concerto di Natale per celebrare la magia della musica

MOLFETTA - Lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 20:00, l'Auditorium Madonna della Rosa di Molfetta sarà il suggestivo scenario di, un Concerto di Natale pensato per celebrare la magia della musica in un’atmosfera unica. L'evento, nato per avvolgere il pubblico nella bellezza delle melodie classiche e natalizie più amate, rappresenta un momento imperdibile per chiudere l’anno con arte, armonia ed emozione.

Un Programma Ricco di Emozioni

La serata offrirà un viaggio musicale che spazierà dai capolavori dei grandi maestri della musica classica, come Čajkovskij, Vivaldi e Bach, ai canti natalizi tradizionali che evocano tutta la magia delle festività. Protagoniste dell'evento saranno due giovani e talentuose cantanti, accompagnate dall’orchestra d’archi tutta al femminile "Note di Puglia", il cui talento e sensibilità promettono di conquistare gli spettatori di tutte le età.

Dettagli dell’Evento

Data: Lunedì 30 dicembre 2024

Lunedì 30 dicembre 2024 Luogo: Auditorium Madonna della Rosa, Molfetta

Auditorium Madonna della Rosa, Molfetta Orario: 20:00

20:00 Ingresso: € 5,00

€ 5,00 Biglietti: disponibili su https://oooh.events/evento/christmas-biglietti/

Un Evento Sostenuto da Fondazione Puglia

Questo concerto si inserisce in un progetto finanziato da Fondazione Puglia, da sempre impegnata nel supporto di iniziative culturali di qualità nel territorio. L’obiettivo è dare nuovo slancio alla scena musicale locale, favorendo l’incontro e la condivisione attraverso la bellezza della musica.

Non Perdete Questo Appuntamento Unico

“ECHI DI LEI - CHRISTMAS” è un evento pensato per gli appassionati di musica e per chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla magia delle festività. Prenotate subito il vostro biglietto e regalatevi un’esperienza indimenticabile che concluderà il 2024 nel segno dell’arte e dell’emozione.

Per Maggiori Informazioni e Prenotazioni

Visitate https://oooh.events/evento/christmas-biglietti/ o contattate il numero 3460023446.

CONTATTI UFFICIO STAMPA

APS NOTE DI PUGLIA

Via Cap. Azzarita n.138 - Molfetta (BA)

Telefono: 3460023446 – Referente: Antonella Spagnoletti

Email: info@notedipuglia.com