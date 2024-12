Fasano, anziano trovato morto in casa: si ipotizza una caduta accidentale

FASANO - Un uomo di 80 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Fasano, in provincia di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe deceduto a seguito di una caduta avvenuta nei pressi della scala d’ingresso del suo appartamento.

Accanto al corpo sono state rinvenute alcune tracce di sangue che, al momento, gli investigatori ritengono compatibili con una caduta accidentale. Tuttavia, per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, sono in corso approfondite verifiche da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per avviare le indagini.

L’ipotesi prevalente è quella di un tragico incidente domestico, ma ulteriori accertamenti serviranno a escludere ogni altro scenario.