Festival pianistico 'Zadra' sipario con Alessio Falciani

CASTELLANA GROTTE - Ultimo concerto per la quattordicesima edizione del Festival Pianistico «Fausto Zadra», che conclude il 2024 continuando a promuovere i talenti emergenti degli ottantotto tasti. Il sipario sulla programmazione di quest’anno cala con il giovanissimo pianista marchigiano Alessio Falciani, di scena sabato 28 dicembre, alle ore 18, a Castellana Grotte, negli spazi del Circolo Pivot, appuntamento realizzato in collaborazione con l’associazione Auditorium e la Fondazione Vincenzo Casillo, partner del festival, manifestazione sostenuta dalla Regione Puglia, dal main sponsor Granoro e altri supporter privati.Già vincitore di importanti concorsi pianistici, Alesio Falciani è ospite del Festival Zadra quale miglior partecipante della masterclass tenuta nel corso della programmazione estiva da Pasquale Iannone, esponente di spicco della scena pianistica pugliese, nonché concertista e docente di fama internazionale. Falciani proporrà un programma davvero impegnativo comprendente la Sonata op. 81a «Les adiuex» di Beethoven, la Ciaccona BWV 1004 di Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni e la Sonata in si minore di Liszt.Il concerto è a ingresso libero.