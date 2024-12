Foggia, alla scuola “Manzoni” la mostra fotografica “In Foco”: quando il lavoro non ha genere

FOGGIA - Domande, curiosità, voglia di capirne di più. Gli alunni e le alunne delle classi 4^ e 5^ D del Circolo Didattico “Alessandro Manzoni” di Foggia metodo Montessori, sono stati i protagonisti dell’incontro in cui è stata presentata la mostra fotografica “In Foco: rappresentazioni della parità di genere attraverso l'obiettivo”. Dopo essere stata ospitata dallo scorso 2 dicembre nel plesso della scuola dell’infanzia, ieri mattina le cooperatrici di Kaleidos hanno incontrato maestre e studenti per confrontarsi sui temi dell’iniziativa nata con l’idea di mostrare, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, quanto il genere non sia influente sul tipo di professione che ogni persona desideri svolgere. I ritratti scattati dalla fotografa Eva Rutica esplorano, infatti, il tema della parità di genere, focalizzandosi sulle donne che ricoprono professioni e ruoli tradizionalmente non associati al genere femminile, con l’obiettivo di sensibilizzare, in particolare, le giovani generazioni sulla possibilità di scegliere liberamente la propria carriera, indipendentemente dal sesso.

Nella mostra “In Foco” c’è la foto della direttrice d’orchestra Gianna Fratta, della barbiera Luana delle Noci, delle autiste di mezzi autobus dell’Ataf Barbara Savino e Mariagrazia Ramieri, della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, della chef Lucia Rossella Quitadamo, della pittrice Alla Stade, dell’allenatrice della Libertas Russo Foggia Angela Scolamieri, della sommelier Amalia Zolla, della videomaker Valentina Festa, della Responsabile struttura semplice dipartimentale chirurgia pediatrica ospedaliera Maria Nobili, della direttrice di Banca Etica Bari Teresa Pertosa. Dodici volti di donne pugliesi che svolgono lavori o ricoprono ruoli che quotidianamente non sono associati al genere femminile.

Oltre ad Erica Spagnuolo, presidente di Kaleidos, e alle altre cooperanti, era presente anche Angela Scolamieri, che ha raccontato la sua esperienza in qualità di allenatrice di basket. La mostra “𝐈𝐧 𝐅𝐨𝐜𝐨” è visitabile fino a venerdì 13 dicembre nel plesso "Montessori" in via Nannarone negli orari di apertura della scuola. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Kaleidos, aderente al consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, che ha realizzato l’attività promossa dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità, seconda edizione”.