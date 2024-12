Il Comune di Rutigliano e l’associazione culturale Vivila premiano le Eccellenze Rutiglianesi nel campo dell’Economia e della Finanza

RUTIGLIANO (BA) - Sabato 7 dicembre alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Museo Civico Archeologico "Grazia e Pietro Di Donna" di Rutigliano, avrà luogo la premiazione delle "Eccellenze Rutiglianesi" distintesi nel campo dell’Economia e della Finanza. - Sabato 7 dicembre alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Museo Civico Archeologico "Grazia e Pietro Di Donna" di Rutigliano, avrà luogo la premiazione delle "Eccellenze Rutiglianesi" distintesi nel campo dell’Economia e della Finanza.





Il premio, ideato dall’associazione culturale Vivila e organizzato in collaborazione con il comune di Rutigliano, sarà conferito al Rettore della Libera Università Mediterranea prof. Antonello Garzoni, in qualità di rappresentante dell’ateneo universitario stesso, al dott. Pasquale Ventafridda, Executive Director – CIB Credit Risk presso J.P. Morgan, alla dott.ssa Giovanna Melillo, Amministratore Delegato per Accenture Song Svizzera & Ticino Hub Lead, al dott. Vivio Berardi, Head of Capital Markets presso Oakley e al dott. Vincenzo Pepe, Responsabile Direzione di Territorio BdM Banca.





Interverranno nel corso della serata: il dott. Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano; il dott. Alessandro Milillo, Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive del comune di Rutigliano; il dott. Francesco Paolicelli, Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Regione Puglia; la prof.ssa Clara Parisi, Dirigente Scolastico I.I.S.S. "Alpi – Montale". La cittadinanza è invitata a partecipare.