Il Lecce strappa un punto alla Juventus: 1-1 al 'Via del Mare'

Juventus fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di Serie A, il Lecce e la Juventus si spartiscono la posta in palio con un pareggio per 1-1 al "Via del Mare". Una gara intensa, ricca di emozioni e occasioni, ma con un epilogo che lascia entrambe le squadre con sensazioni agrodolci.

La partita si apre con un ritmo incalzante, con la Juventus subito pericolosa: al 6', Thuram sfiora il gol colpendo il palo con un destro preciso. Dieci minuti più tardi è Conceicao del Lecce a replicare, colpendo il secondo palo della gara con una conclusione di sinistro da fuori area. I bianconeri continuano a spingere e al 20’ Timothy Weah va vicino al vantaggio, ma senza successo. Poco dopo, al 24’, una rete dello stesso Weah viene annullata per un fuorigioco di Locatelli dopo un controllo al VAR. La Juventus ci prova ancora al 38’ con un destro di Locatelli che però non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa, il Lecce alza il baricentro e sfiora il gol al 4’ con Krstovic, che di testa non riesce a indirizzare verso la porta. Al 7’, è Koopmeiners per la Juventus a non concretizzare un’ottima occasione, seguito da Morente, che al 9’ spreca una grande opportunità da posizione favorevole. Al 10’, ancora Krstovic si rende pericoloso ma manca di precisione.

La svolta arriva al 23’, quando la Juventus rompe l’equilibrio grazie a Cambiaso, che con una potente conclusione di destro da fuori area porta in vantaggio i bianconeri. La Juventus sembra poter gestire il risultato, ma il Lecce non si arrende e si lancia all’assalto nel finale.

Proprio allo scadere, al 93’, arriva il meritato pareggio: Krstovic pennella un cross perfetto per Rebic, che al volo di sinistro trafigge Perin, facendo esplodere di gioia il pubblico del "Via del Mare".

Con questo risultato, il Lecce si porta a quota 13 punti in classifica, in quintultima posizione insieme alla Roma. La Juventus, invece, resta sesta con 26 punti, mancando l’occasione di accorciare sulla vetta.