Il presepe vivente a Mesagne, torna l’evento 'Luce del Mondo'

MESAGNE - Dopo il successo dello scorso anno, torna il presepe vivente con l’evento “Luce del Mondo”: l’apprezzato appuntamento, curato dall’associazione "Da Orra ad Oria" della città federiciana, si terrà in collaborazione con "Meghy Costumes D'Epoque" e il "Gruppo Storico Città Di Mesagne".Nelle vesti di San Giuseppe, ci sarà l'attore Giuseppe Neglia Pepe, nell'ottobre scorso Federico II per la Fiera Medievale Franca. Sono tanti i personaggi che in piazza Orsini del Balzo, dalle ore 17:00 fino alle 21:00, saranno pronti a far rivivere la magia del Natale.Le associazioni ringraziano il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli e l’Amministrazione comunale per il patrocinio e il sostegno dell’iniziativa.