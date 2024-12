Inaugurazione del Nido d’Infanzia 'Istituto Margherita' a Bari

BARI – L’Istituto Margherita, storica istituzione educativa gestita dall'ordine religioso delle Suore di Maria Bambina dal 1898, si rinnova e risponde alla crescente richiesta di servizi per la prima infanzia, inaugurando un nuovo Nido d'Infanzia. Da oggi, infatti, la tradizionale attività scolastica dell’Istituto si arricchisce con questo nuovo servizio, che accoglierà bambini e bambine a partire dai tre mesi di età, ampliando l'offerta educativa rivolta alle famiglie del territorio.Il Nido d’Infanzia rappresenta una moderna sfida educativa per l’Istituto Margherita, che prosegue la sua missione di accompagnare le nuove generazioni nella crescita, coniugando tradizione e innovazione. Un passo importante per l’istituzione che, dal 1898, è protagonista della vita cittadina di Bari, da sempre un punto di riferimento per l’educazione e la formazione.La cerimonia inaugurale si terrà nell’ambito della tradizionale "Festa del Margherita" e si svolgerà domenica 15 dicembre alle ore 11:30 presso la storica sede dell’Istituto, in corso Benedetto Croce 267, alla presenza delle autorità civili e religiose.