Incidente sulla A14 tra Molfetta e Bitonto: auto ribaltata e feriti gravi

BARI - Grave incidente questa mattina sulla A14, nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in direzione Taranto. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, ha provocato il ribaltamento di una delle auto, con conseguenze particolarmente serie per alcuni degli occupanti.

Feriti e Disagi

Secondo le prime informazioni, ci sono feriti gravi, immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Non si conoscono ancora i dettagli sulla dinamica dell’impatto, ma la gravità della situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale dell’Anas per mettere in sicurezza l’area.

Traffico in Tilt

L’incidente ha causato una coda di circa due chilometri, rallentando pesantemente il traffico in direzione sud. Gli automobilisti in transito sono stati invitati a prestare la massima attenzione e a valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.