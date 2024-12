Capodanno a Bari 'Insieme nel 2025': limitazioni alla sosta e alla circolazione

BARI - In occasione dello spettacolo di Capodanno “Insieme nel 2025”, previsto la notte del 31 dicembre in piazza Libertà, il Comune di Bari ha emesso un’ordinanza che introduce una serie di limitazioni alla sosta e alla circolazione per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Dettagli delle Limitazioni

Divieto di Fermata

Dal 27 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 : Piazza Libertà Corso Vittorio Emanuele II (tra via Cairoli e via Andrea da Bari) Strada Palazzo dell’Intendenza (eccetto veicoli autorizzati fino alle ore 15:00 del 31 dicembre)

Dal 27 dicembre al 2 gennaio : Via Cairoli (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II)

Dal 30 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 : Piazza Massari, entrambi i lati della carreggiata tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia (eccetto veicoli muniti di contrassegno).



Divieto di Transito

Dal 29 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 : Via Cairoli (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II)

Il 30 dicembre 2024 : Piazza Libertà Corso Vittorio Emanuele II (tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari) Piazza Massari

Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 06:00 del 1 gennaio 2025 : Corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre) Piazza Massari Via De Rossi, Via Cairoli, Via Roberto da Bari, Via Andrea da Bari, Via Melo e altre vie limitrofe.



Deroghe e Aree Riservate

Parcheggi riservati : Per disabili: corso Vittorio Emanuele II (tra via Latilla e piazza Garibaldi). Per taxi: corso Vittorio Emanuele II (tra piazza Garibaldi e via Q. Sella).

Servizio Park&Ride : Potenziato e riorganizzato dall’Amtab spa per le festività. Maggiori dettagli sui percorsi e gli orari sono disponibili sui siti ufficiali.



Trasporti e Logistica

Per l’allestimento dell’evento, è consentito il transito di veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate all’interno del perimetro cittadino definito, purché autorizzati e muniti di contrassegno vistato dal Comando della Polizia Locale.

Informazioni Utili

Queste disposizioni mirano a garantire un’esperienza sicura e ordinata per tutti i cittadini e i turisti che parteciperanno alla celebrazione di Capodanno. I residenti e gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo.

Per ulteriori dettagli, consulta i link ufficiali dell’Amtab per il servizio navette e il park&ride.