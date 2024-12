'Insieme nel 2025': Bari pronta a festeggiare con Emma e Michele Bravi

BARI - Bari si prepara a vivere una serata indimenticabile per l'ultimo giorno dell’anno grazie all’evento “Insieme nel 2025”, che animerà piazza Libertà con un concerto di altissimo livello. Radio Norba e il Comune di Bari, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, hanno annunciato due grandi ospiti che daranno vita alla notte di San Silvestro nella capitale pugliese: Emma Marrone e Michele Bravi.

La serata, organizzata e prodotta da Bass Culture, avrà inizio alle 21.30 e vedrà sul palco la straordinaria performance di Emma, che si esibirà con tutta la sua band, offrendo un concerto che promette di incantare il pubblico. A seguire, sarà la volta di Michele Bravi, uno degli artisti più raffinati della scena musicale italiana, che proporrà il suo set coinvolgente. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e sui canali Sky 11 e 730, per consentire anche a chi non potrà essere presente fisicamente di vivere l'emozione dello spettacolo.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha sottolineato l’importanza di un evento che unisce i baresi e i turisti in un clima di grande festa e condivisione, un’occasione per salutare il 2024 con musica, allegria e spirito di comunità. Marco Montrone, presidente di Radio Norba, ha evidenziato il decimo anno di collaborazione con la direzione artistica di questo grande show, un evento che anche quest’anno si conferma una delle principali attrazioni per i festeggiamenti di Capodanno.

L’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, ha aggiunto che l'iniziativa fa parte dei “Capodanni di Puglia”, un progetto che promuove eventi natalizi in tutta la regione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio anche nei mesi invernali. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha rimarcato come il Capodanno in Puglia rappresenti una straordinaria opportunità per celebrare il passato e guardare con fiducia al futuro, contribuendo a proiettare l’immagine della regione nel mondo.

L’evento avrà anche una forte componente di sensibilizzazione ambientale, grazie alla collaborazione con Acquedotto Pugliese, che allestirà una postazione di approvvigionamento gratuito di acqua pubblica durante la serata, incentivando l’uso della plastica zero.

Per Emma Marrone, il concerto di Bari segnerà la chiusura del suo tour "Souvenir In Da Club", che ha attraversato tutta Italia con oltre 100.000 spettatori e che l'ha vista trionfare con dischi di platino e singoli di successo. Michele Bravi, con il suo nuovo album "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi", ha vissuto un anno straordinario, partecipando a numerosi eventi e collaborando con grandi artisti.

Con un palco di grande prestigio e un’atmosfera di festa che promette di coinvolgere tutti, Bari si prepara a salutare il 2024 in grande stile, con musica di qualità, un'energia travolgente e una straordinaria partecipazione di pubblico.