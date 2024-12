Lecce, aggredisce poliziotto: arrestato 27enne senegalese

LECCE - Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne del Senegal che aveva aggredito un poliziotto in servizio.Intorno alle ore 18.00 di ieri, il poliziotto si trovava nei pressi della Questura, in servizio e indossante la divisa quando veniva aggredito verbalmente con fare minaccioso da un ragazzo di ventisette anni del Senegal, già conosciuto agli operatori di Polizia in quanto più volte in passato era stato fatto allontanare dai locali della Questura perché recava disturbo, minacciando e spaventando i passanti.Ieri sera il ragazzo, apparentemente senza motivo, dapprima ha proferito parole ingiuriose nei confronti del poliziotto, che gli intimava di allontanarsi, e poi lo raggiungeva stringendogli le mani al collo. A seguito di una breve colluttazione il poliziotto riusciva a bloccare lo straniero e subito giungeva una volante in ausilio che traeva in arresto il soggetto per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.Il poliziotto infatti riportava ferite guaribili in 10 giorni in quanto l’aggressore, nel tentativo di strangolarlo, gli stringeva attorno al collo dapprima le mani e poi la collana che il poliziotto indossava.Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.