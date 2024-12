Tragedia sulla SP231: frontale tra Bitonto e Modugno, due morti e 3 feriti

BITONTO - Una tragedia si è consumata sulla SP231 tra Bitonto e Modugno, dove si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli in un frontale. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite, di cui una in gravissime condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, l’incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, che avrebbe portato i veicoli a scontrarsi frontalmente. L’impatto è stato violentissimo, provocando enormi danni ai mezzi coinvolti e causando scene di forte paura e caos lungo la strada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e le Forze dell'Ordine, che hanno avviato i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell'area. La strada è stata chiusa al traffico, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per comprendere meglio la dinamica dell’incidente e verificare le cause esatte che hanno portato a questo drammatico scontro. Nel frattempo, il traffico continua a essere deviato, mentre le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi si protrarranno ancora per diverse ore.

Un tragico incidente che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi legati a manovre imprudenti, come i sorpassi azzardati, che possono avere conseguenze devastanti.